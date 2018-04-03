TMMOB GMO 46. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi
24 Mart Cumartesi günü yapılan Gemi Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu’nun ardından dün ( 2 Nisan'da) yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 46. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.
Gemi Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart Cumartesi günü Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
GMO 46. Olağan Genel Kurulu’nun ardından 25 Mart 2018 Pazar günü Piri Reis İlköğretim okulunda gerçekleşen seçimle, TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçilirken, Denetleme Kurulu için 3 asil 3 yedek, Onur Kurulu için 5 asil 5 yedek, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delegeliği için 19 Delege, TMMOB Yönetim Kurulu için 3 asil üye, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Genel Kurulu Delegeliği için 73 asil, 18 yedek üyeleri belirlendi.
2 Nisan'da ise yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 46. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
Başkan: Salih Bostancı
Başkan Yardımcısı: Bülent Alnıaçık
Genel Sekreter: Mustafa Kürşat Pekşen
Sayman üye: İlker Şenel
Üye: Bülent Duran
Üye: Bülent Hüseyinoğlu
Üye: Mustafa Kozil
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Seda Sürer
Ahmet Şerbetçi
Can Serbest
Sertaç Kesebol
Rıdvan Dönmez
Ebru Hacıalioğlu
Caner Bahadır
Vira Haber
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