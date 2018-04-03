TMMOB GMO 46. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi

Gemi Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart Cumartesi günü Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

GMO 46. Olağan Genel Kurulu’nun ardından 25 Mart 2018 Pazar günü Piri Reis İlköğretim okulunda gerçekleşen seçimle, TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçilirken, Denetleme Kurulu için 3 asil 3 yedek, Onur Kurulu için 5 asil 5 yedek, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delegeliği için 19 Delege, TMMOB Yönetim Kurulu için 3 asil üye, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Genel Kurulu Delegeliği için 73 asil, 18 yedek üyeleri belirlendi.

2 Nisan'da ise yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 46. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Başkan: Salih Bostancı

Başkan Yardımcısı: Bülent Alnıaçık

Genel Sekreter: Mustafa Kürşat Pekşen

Sayman üye: İlker Şenel

Üye: Bülent Duran

Üye: Bülent Hüseyinoğlu

Üye: Mustafa Kozil

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Seda Sürer

Ahmet Şerbetçi

Can Serbest

Sertaç Kesebol

Rıdvan Dönmez

Ebru Hacıalioğlu

Caner Bahadır

Vira Haber