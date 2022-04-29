ASFAT Filipinler'deki İhalede Finalde

ASFAT'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Filipinler hükümetinin açtığı ihalede son ikiye kaldı. ASFAT ihaleyi kazanırsa 6 geminin ihracatını gerçekleştirecek.

ASFAT, Filipinler'in başkenti Manila’da gerçekleştirilen ADAS 2022 Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı'na katıldı.

Fuar kapsamında çeşitli temaslarda bulunan ASFAT, Filipinler Donanmasına güç vermeye hazırlanıyor.

ASFAT'ı, Asya’daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi fuarda ziyaret etti. İki şirket Filipin Donanmasının OPV Projesi için yarışıyor.

Projeyi ASFAT’ın kazanması durumunda Türkiye, ilk kez OPV sınıfında bir savaş gemisi ihraç etmiş olacak.

Şirket aynı zamanda Türk Donanması için 2 OPV ile Pakistan Donanması için 4 MİLGEM Korvetinin üretim faaliyetlerine devam ediyor.

