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Aşırı Sıcaktan Kuruyan Gölette Balıklar Telef Oldu

Aşırı Sıcaktan Kuruyan Gölette Balıklar Telef Oldu

Kırklareli'nde aşırı sıcak nedeniyle kuruyan göletteki balıklar telef oldu.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Müsellim köyündeki gölet aşırı sıcaklık ve kuraklıktan kurudu. Göletteki yüzlerce balık telef oldu. Ekosistemin zarar gördüğü göletteki durumdan amatör balıkçılar da olumsuz etkilendi.
Köylüler aşırı sıcaklıktan kuruyan göletteki balıkların öldüğünü ve etrafa kötü koku saçtığını söyledi.

Vira Haber


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