Aşırı Sıcaktan Kuruyan Gölette Balıklar Telef Oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Müsellim köyündeki gölet aşırı sıcaklık ve kuraklıktan kurudu. Göletteki yüzlerce balık telef oldu. Ekosistemin zarar gördüğü göletteki durumdan amatör balıkçılar da olumsuz etkilendi.

Köylüler aşırı sıcaklıktan kuruyan göletteki balıkların öldüğünü ve etrafa kötü koku saçtığını söyledi.

Vira Haber