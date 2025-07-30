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Elazığ'da Yılanın Balık Avı Kamerada

Elazığ'da Yılanın Balık Avı Kamerada

Elazığ'da bir yılan avladığı balığı kıyıya çıkardı.

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Vatandaşlardan rahatsız olan balık tekrar balığı alarak suya döndü, o anlar cep telefonu kamerasın yansıdı.
Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yılan, avladığı balığı yemek için kıyıya çıkardı. Vatandaşlardan ve seslerden rahatsız olan yılan avladığı balığı da alarak tekrar suya geri döndü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Vira Haber

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