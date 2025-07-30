Mugada Sahili Çöplüğe Döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan, eşsiz doğası ve berrak suyu nedeniyle tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Mugada sahili çöplüğe dönüştü. Aşırı sıcak ve kurakların etkili olduğu bu dönemlerde daha da fazla ilgi gören Mugada, denize giren insanları neden olduğu çevre kirliliği ise hem üzüyor, hem de korkutuyor.

Denize girenlerin yanısıra bölgeye fotoğraf çekimi için gelen çiftler, karşılaştığı manzara ile şok yaşıyor. Çiftler kumsaldaki çöplerin bölge güzelliklerine yakışmadığını belirterek, yangınlara sebep olmasının endişesini taşıdıklarını ifade ettiler. Çevre kirliliğe tepki gösteren çiftlerden Batuhan ve Yağmur Nar çifti, nkah sonrası fotoğraf çekimi için heyecanla geldikleri bölgede karşılaştıkları manzara ile büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Çift, " Fotoğraf çekimi için heyecanla geldiğimiz Mugada sahilinde kuma atılan cam şişe, plastik gibi çöpler ile karşılaştık. İnkumu ve Güzelcehirsar denizinde yosunların artması sebebiyle Mugada'yı tercih ettik ama burada da çöpler bizi üzdü. Bu kadar muhteşem bir yeri çöplüğe çevirmeyelim, çöplerin burada bırakmayalım" dedi.



Vira Haber