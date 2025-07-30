8,8 Büyüklüğündeki Deprem Rusya'da Tsunamiye Neden Oldu

Japonya’da da yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami dalgaları gözlenirken, birçok Pasifik ülkesinde kıyı kesimlerde yaşayanlara tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada deprem sonrasında oluşan tsunaminin yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk liman kentinin bazı kısımlarını sular altında bıraktığı bildirildi. Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgaların gözlendiğini aktarılırken, bazı yapılarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Riskli bölgelerde yaşayan sakinlerin yüksek alanlara tahliye edildiği, yaralılara tıbbi destek sağlandığı ifade edildi.

Japonya’da tsunami alarmı

Rusya'daki deprem, birçok ülkeyi de alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) yaptığı tsunami uyarısının ardından 21 eyalette yaşayan 1 milyon 905 bin 596 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya’nın doğu kıyısındaki Miyagi Eyaleti'nde bulunan Ishinomaki Limanı'nda yüksekliği 50 santimetreye ulaşan tsunami dalgaları gözlendi.

Hawaii’deki limanlar gelen gemi trafiğine kapatıldı

ABD’nin Hawaii Adası’nda da tsunami paniği yaşandı. Yapılan uyarılar nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri Hawaii'deki tüm ticari gemilerin limanları terk etmesi çağrısında bulundu. Ayrıca tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. Filipinler ve Meksika da vatandaşlarını kıyı bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Büyüklüğü 8,8 olarak güncellenmişti

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’na yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. USGS, son olarak depremin büyüklüğünü 8,8 olarak güncellemişti.

Vira Haber