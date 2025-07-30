DEFMED’den Başarılı Genç Denizcilere 100.000 TL Eğitim Desteği
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED), denizcilik sektöründe nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla önemli bir burs programı başlattı.
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2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Fakülteye yerleşen başarılı öğrencilere yönelik başlatılan program kapsamında:
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerini tercih eden ve ilk 30.000,
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi bölümlerini tercih eden ve ilk 75.000 başarı sıralamasında yer alan öğrencilerden belirlenen kriterleri karşılayanlara tek seferlik 100.000 TL başarı bursu verilecek.
Burs, öğrencinin kesin kaydının ardından; hazırlık eğitimi alacaklar için hazırlık yılı başında, muaf olanlar için lisans eğitimi başlangıcında ödenecek.
Detaylı bilgi için:
???? [email protected] | ???? www.defmed.org
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Etiketler : DEFMED, Genç Denizciler, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
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