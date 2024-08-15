Astoria Grande Kruvaziyeri Bin 36 Yolcusuyla Samsun'da

Astoria Grande adlı kruvaziyer, 2024 yılı turizm sezonunda 8. kez Samsun'a demir attı. Samsun'a gelen turistler kentin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Turistler şehirde Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Amazon Köyü, alışveriş merkezleri ve Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nu gezdi.

Bazı turistler Amasya'yı tercih etti. Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi ve diğer yerleri ziyaret eden turistler, bol bol fotoğraf çekti, alışveriş yaptı.

Gemi akşam saatlerinde demir alarak yoluna devam edecek.

Vira Haber