Zehirli Dikenli Çizgili Kedi Balığı Adana'da Görüldü

Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren vatandaşlar kıyıya yakın yerlerde cinsini bilmedikleri bir balıkla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizde canlısı, sahillerde de ölüsü bulunan balığın zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti.

Dikenli çizgili kedi balığının 2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı ve kıyılara kadar yerleştiği öğrenildi.

Vira Haber