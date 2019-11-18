Astrid yolculuğuna devam ediyor

Girne sahilinde 2015 yılının Eylül ayında ağır yaralı olarak bulunan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı'nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa yolculuğuna devam ediyor. Girne Güzelyalı sahilinde 27 Ekim 2019 tarihinde denize bırakılan Astrid'in Mısıra doğru yol aldığının belirtiliyor.

Üzerine yerleştirilen uydu vericisiyle takip edilen Astrid, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail olmak üzere dört ülkeyi dolaşarak 600 kilometrelik deniz yolculuğu yaptı.

Şu anda Suriye sularında olan ve Mısıra doğru yol aldığı düşünülen Astrid isimli kaplumbağanın kışlamak için nereyi seçeceği merakla bekleniyor. Astrid'in yolculuğu ile ilgili bilgiler paylaşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, kaplumbağanın denize bırakıldıktan sonra uydu vericisi ile izlenmeye başlandığını ve aldıkları verilere göre şu ana kadar 600 kilometrelik yol gittiğini belirtti. Suriye açıklarında yolculuğuna devam eden Astrid'in yolculuğunun henüz bitmediğini kışlamak için nereyi seçeceğini merakla beklediklerini dile getirildi.

Vira Haber