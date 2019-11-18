Deniz Kültürü Derneği’ne teşekkür plaketi

Deniz Kültürü Derneği tarafından ikinci kez düzenlenen Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği Kurultayı’nın sonunda Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kenan Torlak ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın tarafından Deniz Kültürü Derneği’ne bir teşekkür plaketi verildi.

Tüm gün süren ve toplam dört oturumdan oluşan “İklim Değişikliğinin Denizlere Etkisi ve Denizcilik Sektörü” başlıklı İklim Değişikliği Kurultayı’nın sonunda Deniz Yıldızları ödül töreni düzenlendi. İklim değişikliği ile ilgili haber yapan gazetecilere ve kurultayın hayata geçmesinde destek veren kurum ve kuruluşlara “Deniz Yıldızı” ödülleri verildi.

Ödül töreninin sonunda sahneye gelen Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kenan Torlak ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın tarafından Deniz Kültürü Derneği Başkanı Hakkı Şen ve Deniz Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Olcay’a teşekkür plaketi verildi. Rektör Şenay Yalçın, organizasyonun çok başarılı geçtiğini belirterek; “Üniversitemiz çatısı altında gerçekleşen bu organizasyonun hayata geçmesinde büyük emek harcayan Deniz Kültürü Derneği’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Deniz Kültürü Derneği Başkanı Hakkı Şen de, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kenan Torlak ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’a teşekkür ederek, organizasyonun başarılı şekilde hayata geçmesinde emek ve destek veren Nişantaşı Üniversitesi ekibini başarılı organizasyon nedeni ile kutladı. Hakkı Şen katılımcılara ve destek veren kurum ve kuruluşlara da her biriniz bizim için bir deniz yıldızısınız diyerek teşekkür etti. Şen, organizasyonun önümüzdeki sene uluslararası bir zirveye dönüştürüleceğinin de altını çizdi.

Vira Haber