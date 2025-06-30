Asyaport, 2024’te Türkiye'nin En Fazla Konteyner Elleçleyen Limanı Oldu

Rapora göre Asyaport, 2024 yılında 2 milyon 98 bin 255 TEU konteyner elleçleyerek Türkiye'nin en yüksek işlem hacmine ulaşan limanı oldu.

Mersin'i Geride Bıraktı

2023 yılında ikinci sırada yer alan Asyaport, 2024’te MIP Mersin Limanı’nı geçerek zirveye yerleşti. MIP Mersin 1 milyon 948 bin 319 TEU ile ikinci sırada yer alırken, Marport Limanı ise 1 milyon 342 bin 906 TEU ile üçüncü sırada yer aldı.

Transit Yükte de Lider

Sadece genel yük elleçlemesinde değil, transit konteyner taşımacılığında da Asyaport’un liderliği dikkat çekiyor. 2024 yılı verilerine göre Asyaport, 1 milyon 665 bin 165 TEU transit konteyner elleçleyerek bu alanda da Türkiye’nin en yüksek rakamına ulaştı. En yakın rakibi Nemport Limanı 584 bin 899 TEU’da kaldı.

Türkiye Limancılığına Yön Veriyor

Rapor, Türkiye genelinde 2024’te toplam 13 milyon 750 bin 585 TEU konteyner elleçlendiğini gösterirken, bu miktarın %16,4’ünü tek başına Asyaport gerçekleştirdi. TÜRKLİM üyesi limanların toplamda %95,9 gibi ezici bir paya sahip olduğu sektörde, Asyaport’un katkısı stratejik önem taşıyor.

Karadeniz’e Açılan Ana Kapı: Marmara’nın Yıldızı

Marmara Bölgesi’nin Karadeniz yükleri için önemli bir aktarma merkezi hâline geldiği vurgulanan raporda, bölge limanlarının Türkiye genelindeki transit yükün %73,1’ini üstlendiği belirtiliyor. Bu bağlamda Tekirdağ’daki Asyaport’un, sadece Marmara'nın değil, Türkiye’nin dış ticaret hacmi açısından kilit limanı konumuna geldiği ifade ediliyor.

Tekirdağ’ın Yüz Akı

Tekirdağ’a kazandırılan dev liman yatırımı, bölge ekonomisi açısından da önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Hem istihdam hem de lojistik kabiliyetiyle ön plana çıkan Asyaport, 2025 yılı itibarıyla Türkiye limancılık sektöründe liderliğini daha da pekiştirmeye aday görünüyor.

Vira Haber