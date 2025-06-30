Polisan Holding, Corex Holding’e Satıldı

Polisan Holding’in çoğunluk paylarının Yıldırım Holding iştiraklerinden Corex Holding B.V’ye satışı hakkında hisse devir sözleşmesi imzalandı.

KAP’a yapılan açıklama aynen şöyle;

”Bitlis Ailesi üyeleri ("Satıcılar") tarafından Polisan Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") sermayesinin %77,7268'ini temsil eden payların Corex Holding B.V. iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ("Alıcı")'ye devri ("İşlem") hususunda mutabakata varıldığı ve bu amaçla Satıcılar ile Alıcı arasında 27.06.2025 tarihinde bir "Pay Devir Sözleşmesi"nin imzalanmış olduğu” kaydedildi.