Arkas Line’dan BM’nin Küresel Girişimine Destek

Deniz temizliği ve çevresel farkındalık için aktif bir rol alan Arkas Line, bir Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) inisiyatifi olan “Okyanuslarımız İçin İş Dünyası Eylem Çağrısı”na imza attı.

Yaşamın ve gezegenin devamlılığının hayati unsuru olan okyanuslar, dünya ticaretinin %80’ini taşıyarak 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağını destekliyor. Deniz ekosistemlerini korumak, kirliliği önlemek ve biyoçeşitliliği artırmak için uzun vadeli projeler uygulamayı taahhüt eden Arkas Line, küresel ölçekte aktif roller üstlenmeye devam ediyor.

Yeşil Bir Gelecek İçin Fark Yaratan Adımlar

Arkas Line, 8 Haziran 2025 itibarıyla üçüncü Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC3) kapsamında başlatılan “Okyanuslarımız için İş Dünyası Eylem Çağrısı”na imza atarak, okyanusların korunması için küresel iş dünyasının ortak çağrısına katıldı.

Bu önemli deklarasyon, 25 ülkeden 80’den fazla kurumun imzasıyla küresel çapta bir etki yaratmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar okyanusların en az %30’unun korunmasını hedefleyen girişim, iş dünyasını sürdürülebilir kalkınma amaçlarından Sudaki Yaşam (SKA14) ve Karasal Yaşam’a (SKA15) desteğe çağırıyor.

İş dünyasının toplumsal ve çevresel zorluklar karşısında daha aktif ve dönüştürücü roller üstlenmesini hedefleyen çağrıyı yanıtlayan Arkas Line, küresel çaptaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Çevreci Çözümlerle Küresel İş Birliğine Katkı

Söz konusu girişimin imzacısı olan Arkas Line, çağrının destekçisi olarak karbon ayak izinin azaltılması ve denizcilik sektöründe çevreci çözümlerin yaygınlaştırılması, tedarik zinciri boyunca okyanus ve deniz ekosistemlerini korumaya yönelik veri paylaşımında bulunulması ve bilimsel iş birlikleri kurulması, plastik kullanımını azaltacak döngüsel ekonomi çözümlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman modelleriyle çevresel girişimlerin desteklenmesinin yanı sıra kıyı toplumlarını kapsayan yeşil geçiş projeleri aracılığıyla iş gücü becerilerinin güçlendirilmesi başlıklarında aksiyon almaya yönelik taahhütlerde bulundu.

Gelecek nesiller için sorumluluğu üstleniyor

Arkas Line, uyguladığı politikalarla paralellik gösteren girişimin imzacısı olarak toplumsal katkı odaklı projelerle sektörde sürdürülebilir dönüşümün öncüsü olduğunu kanıtladı.

“Gelecek nesillere temiz denizler bırakma” sorumluluğuyla hareket eden Arkas Line, uzun vadeli hedefleri çerçevesinde denizlerin korunmasını ve deniz biyoçeşitliliğinin sürdürülebilirliğini öncelikli çevresel konuları arasında görmeyi sürdürüyor. TURMEPA ile 19 yılı aşkın süredir yürüttüğü iş birliğiyle, deniz temizliği ve çevresel farkındalık için aktif rol alan Arkas Line, 2006’dan bu yana 2 milyon litreden fazla atık su toplayarak yaklaşık 18 milyon litre deniz suyunun temizliğine de katkı sağladı.

Vira Haber