Neslihan Torlak Gönençer’den Mecliste Önemli Mesajlar

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER)’nin 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel kurulu sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Neslihan Torlak Gönençer ve Yönetim Kurulu Üyeleri İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO)’nın Haziran ayı Meclis toplantısına katıldı.

26 Haziran Perşembe günü yapılan toplantıda ayrıca KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına Meclis Başkanı Başaran Bayrak’a davetlerinden ötürü teşekkür ederek başlayan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer, geçtiğimiz dönemde Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak görev aldığı KOSDER’de bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik ile Yönetim Kurulu Üyelerinin motivasyonu ve KOSDER üyelerinin de desteğiyle büyük, bir o kadar da kıymetli bir sorumluluğu devraldıklarını kaydetti.

“Birleşerek Güçleneceğiz” mottosuyla yola çıktık.”

“Birleşerek Güçleneceğiz” mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Neslihan Torlak Gönençer sözlerini şöyle sürdürdü: ”Çatı kuruluşumuz olan İMEAK DTO başta olmak üzere sektördeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla daha aktif bir iş birliği hedefliyor ve ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Samimiyet, şeffaflık ve iyi niyetle, derneğimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.”

“KOSDER üyeleriyle sıcak temas içerisinde olmak temel hedeflerimiz arasında yer alacak.”

Öncelikli amaçlarının üyelerle birebir temas kurmak olduğunu aktaran Neslihan Torlak Gönençer, üyelerle kurulacak sıcak temasın mevcut sorunları daha net analiz etmelerine ve daha efektif çözüm önerileri sunmalarına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türk koster filosunun yenilenmesi ve karbonsuzlaşma

KOSDER’in rüya projesi olan Türk Kosterlerinin Yenilenmesi Projesi’nin de başlıca gündem maddelerinden olduğunu vurgulayan Torlak Gönençer, “Ülkemiz denizlerle çevrili olmasına rağmen, Karadeniz’de navlun belirleyen ülke konumuna henüz ulaşamamıştır. Bu noktada, yaş ortalaması 26 olan Koster filomuzun ivedilikle yenilenmesi gerekmektedir. Üyelerimizle istişare ederek doğru tonaj ve dizaynları belirlemeyi, önceki dönemlerde yapılan çalışmaları güncelleyerek yeni regülasyonlara uygun gemiler planlamayı hedefliyoruz. Bu sürecin finansman ve inşa aşamalarını da aynı titizlikle yürüteceğiz. Odamızın desteği ve öncülüğü bu noktada bizim için çok kıymetlidir. Gerekli ön çalışmaları tamamlayarak Odamızla paylaşacak, bu konunun sektör gündeminde üst sıralarda yer almasını talep edeceğiz. Bu projeyi yalnızca bir filo yenileme değil, aynı zamanda dünyadaki karbonsuzlaşma süreciyle uyumlu bir dönüşüm projesi olarak görüyoruz. Seçilecek gemilerin önümüzdeki 10–15 yılın ihtiyaç ve şartlarına uygun, vizyoner bir yaklaşımla tasarlanması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

“Ulusal karbonsuzlaşmada KOSDER olarak aktif rol almaya hazırız.”

Denizcilik sektörünün en sıcak konu başlığının yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik olduğuna da değinen Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer, bu konuda Türk denizcilerinin de ciddi bir yol haritasına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti: ”Geçtiğimiz hafta başında katıldığım Dünya Bankası’nın Türkiye'deki ‘Sürdürülebilir Denizcilik ve Limanlar’ çalıştayında, Dünya Bankası tarafından sunulan Karbonsuzlaşma Yol Haritası ile bu sürecin stratejik önemi bir kez daha vurgulandı. Bu yol haritası oluşturulurken, çatı kuruluşumuz DTO’nun öncülüğünde tüm sektör paydaşlarıyla birlikte aktif rol almak istediğimizi özellikle belirtmek isteriz. DTO’nun ilgili idari kuruluşlar ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenmesi, bu süreci hızlandıracak ve iş birliğini artıracaktır.”

KOSDER Akademi çatısı altında yürütülen eğitim faaliyetlerinin Türk denizcilerine ve denizciliğin geleceği olan denizci öğrencilere ciddi katkılar sağladığını ve bu çalışmaların yeni dönemde daha da yoğunlaşacağını ifade eden Başkan Neslihan Torlak Gönençer: “Eğitim, bir ülkenin kalkınmasının temel direğidir. Donanımlı denizciler yetiştirmek yalnızca okulların değil, tüm sektör paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Bu nedenle eğitim kurumlarıyla iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle kalifiye personel eksikliği ve ehliyet sıkıntısı koster gemilerinde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Yeni regülasyonlarla birlikte bu sorunun daha da derinleşmesini bekliyoruz. Bu sebeple sizlerle beraber bu ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek önceliklerimiz arasındadır. Ayrıca kadın istihdamını artırmak, genç kadınlarımızı denizcilik sektörüne kazandırmak amacıyla farkındalık yaratacak projeler hayata geçirmek başkan olarak şahsen önem verdiğim konulardan biridir.” dedi.

KOSDER’in daha kurumsallaşmış bir yapıya kavuşmasının önemli bir ihtiyaç olduğuna ve bu yapının derneğin ekonomisine de katkı sağlayacağına değinen Neslihan Torlak Gönençer, sürdürülebilir projelerle kalıcı finansal kaynaklar yaratmaya ve bu hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Sektörde ortak akıl ve sinerji oluşturmanın önemi

Ortak akıl ve sinerjiyle Türk denizciliğinin daha ileriye gideceğini belirten Torlak Gönençer, Anadolu Yakası’nda, DTO’nun öncülüğünde sektörümüzdeki tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek bir DTO yerleşkesinin oluşturulmasının ortak aklın, sinerjinin ve temsiliyetin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: ”Dernek faaliyetlerimizi daha sağlıklı ve etkili bir zemine oturtmak, uzun vadeli projelerimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçirmek adına, bu sürecin içinde yer almayı ve odamızın rehberliğinde yürütülecek çalışmalara katkı sunmayı arzu ediyoruz. Tüm bu hedeflerimizi, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ‘birlik, dayanışma ve şeffaflık’ ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz.”

“Sektörümüzün tüm paydaşlarının desteklerini bekliyoruz.”

KOSDER’in yapacağı tüm çalışmalarda sektörün tüm paydaşlarının fikir, görüş ve önerilerinin ehemmiyet arz ettiğini vurgulayan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu süreçte yalnızca KOSDER üyelerinin değil, sizlerin ve sektörümüzün tüm paydaşlarının desteklerini yanımızda hissetmek bizler için son derece kıymetlidir. Bu destekle; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çok daha güçlü adımlar atacağımıza yürekten inanıyoruz.”