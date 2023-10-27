Asyaport, Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamalarına Hazırlanıyor

Liman personeli tarafından Barbaros Mahallesi'nde yer alan binaların tamamına Türk Bayrağı asıldı ve deniz altında dalgıçlar tarafından da Türk Bayrağı açıldı.

Asyaport Limanı, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük konteynır gemisi olan ve Çin'de inşa edilen MSC grubuna ait Türkiye ismi verilen gemi Asyaport’ta limana demirleyecek. Geminin gelişi, özel bir törenle kutlanacak ve Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına renk katacak.

Süleymanpaşa ilçesinin Barbaros Mahallesi'nde bulunan Asyaport Limanı çalışanları tarafından, yaklaşık bin adet bayrak Barbaros Mahallesi’ndeki binalarına asıldı. 29 ekim saat 20:00’de Sahil Dolgu saha önünden 100. Yıl özel denizden havayi fişek gösterisi yapılacak. Bu görsel şölen, Cumhuriyet'in önemli bir dönüm noktasını temsil ederken, ulusal gurur ve birlik duygusunu da yansıtıyor. Liman çalışanları, bu hareketi ile kutlamaların coşkusunu bayraklarla taçlandırarak, önemli bir vatanseverlik mesajı verdi.

Asyaport Limanı, Türkiye'nin ticaret hacmini ve ekonomik büyümesini destekleyen stratejik bir nokta olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında böylesine önemli bir limanın bu kutlamalara ev sahipliği yapması, Türkiye’nin başarılarına ve geleceğe olan inancını vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları, Asyaport Limanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerle birlikte ülke genelinde coşkuyla kutlanacak.

Vira Haber