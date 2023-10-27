Türk Yat Sektörünün Temsilcileri, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İstanbul, İzmir, Muğla gibi çeşitli illerden gelen yat sektörünün öncü isimleri Anıtkabir’de düzenlenen bir törenin ardından mozaleye çelenk koydu ve ardından deftere imzalarını atarak Cumhuriyetin 100. Yılını kutladılar.

TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aysun deftere yazdığı yazıda Büyük önder, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e TYBA adına saygı, sevgi ve minnet duygularını aktardı.

TYBA Anıtkabir ziyaretinin ardından, Ankara programı kapsamında TBMM’ye de ziyarette bulundu. TYBA Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,Muğla Milletvekili Sayın Kadem Mete’yi makamında ziyaret ederek, Türk Ticari Yatçılığının sorunları hakkında görüşme yaptı.

Ayrıca Başkent Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Thermopolium Gastronomi Akademisini de ziyaret ederek, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sn.Prof.Dr.Hakan Turgut ,TGA Müdürü Sn.Tuncay Timoçin ve bölümde görevli değerli hocalar ile Türk Ticari Yatçılığının gastronomi alanı ve bu alanda çalışacak yat aşçılarının yetiştirilmesi konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Vira Haber