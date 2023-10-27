AVS, 65. ISSA’da Denizcilik Dünyasının Liderleriyle Buluştu

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - AVS Global Ship Supply, denizcilik sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldiği 65. ISSA Konferansı'nda etkileyici bir varlık sergiledi. AVS, etkinliğin Gümüş Sponsoru olarak katılırken, iki gün boyunca süren etkinlik yeni işbirlikleri için fırsatlar sunarken, denizcilik sektörünün geleceği hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Dünya genelinde 1.500'den fazla limanda gemilere global tedarik ve catering hizmetleri sunan AVS, “Renklerin Kardeşliği - İyilik Topları" projesini de tanıtma fırsatı buldu. Proje, üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmayı amaçlıyor ve bu özel projeye duyulan ilgi konferansın önemli bir gündem maddesiydi.

AVS, sadece iş modeliyle değil aynı zamanda hayata geçirdiği örnek sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. "Renklerin Kardeşliği - İyilik Topları" projesi, toplumsal sorumluluğun bir göstergesi olarak dini, dil, ırk ve millet ayrımı yapmadan herkesi bir araya getirmeyi amaçlıyor. ISSA'nın yeni başkanı Rafael Fernandez ve iki dönem başkanlık görevini üstlenmiş olan Saeed Al Malik, bu projeyi ISSA üyelerine örnek teşkil etmesi açısından tanıttı ve AVS'nin iyilik topları tüm üyelere hediye edildi.

ISSA 65. Konferansı, AVS'nin Gümüş Sponsor olduğu göz alıcı bir gala yemeği ile muhteşem bir şekilde sona erdi. AVS, bu etkinlikte hem denizcilik dünyasındaki liderlerle buluştu hem de gelecekteki işbirliklerine dair heyecan verici fırsatlar yakaladı.

Bu etkinlik, AVS'nin denizcilik sektöründeki güçlü varlığını ve toplumsal sorumluluğunu bir araya getiren bir başka örnek olarak hizmet verdi. AVS, sadece gemi tedariği ile değil, aynı zamanda geleceğin liderlerine destek olma taahhüdü ile de fark yaratmaya devam ediyor.