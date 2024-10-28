Asyaport Limanı'nda Türkiye'de İlk Çevreci Dönüşüm: Yüksek Gerilimle Gemi Elektrik Besleme Tesisi Açıldı

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açılış etkinlikleri, Asyaport yönetim binasında düzenlenen karşılama yemeği ve cuma namazıyla başladı, ardından katılımcılar tesise geçerek sistemin tanıtımını izledi ve toplu fotoğraf çektirdi.

İlk olarak konuşan Prof. Dr Mustafa İnsel, "Bugün, ülkemizde denizcilik sektöründe önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Günümüzde denizcilikte en büyük sorunlardan biri sera gazı emisyonlarının azaltılmasıdır. Uluslararası Denizcilik Örgütü bu konuda birçok kural yayınladı, ancak bu kuralların çoğu gemilerden limanlara kadar uzanan bir kapsama sahip değil. Özellikle limanlarda, gemilere karadan elektrik verilmesi, sera gazı salınımını azaltmanın en etkili yollarından biridir. Avrupa Birliği, bu konuda AR-GE projeleri ve Connecting Europe Fund gibi fonlarla limanları desteklemektedir.

Bugün, Türkiye'nin ilk karadan gemiye elektrik verme testini Asyaport’ta gerçekleştiriyoruz. Bu sistem, Tekirdağ ve çevresinde hava kirliliğini azaltırken, Türkiye’nin sera gazı salınımını düşürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Teknolojik açıdan da ülkemiz için büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Avrupa’da bu çapta elektrik sağlayabilen sadece üç konteyner limanı bulunmakta. Bugün açılışını yaptığımız tesis, sadece bu amaç için ve son teknolojiyle inşa edilmiştir.

Bu adımın diğer limanlarımız ve Türk mühendislerimiz için de ilham verici olacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm Asyaport ve MSC ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Artık başarı örneklerimizi kendi ülkemizden verebileceğiz. Bu önemli gelişmenin ülkemiz ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, denizcilik sektörünün sürdürülebilirlik açısından önemine değindi. Ünüvar, Türkiye'nin önemli bir deniz ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Yeşil Liman uygulamasını güncelleyerek 2023'te yeniden yayınladık. Artık yeni limanlar da Yeşil Liman standartlarına göre inşa edilecek," dedi. Bu standartların, enerji tüketiminin en az %5'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, sahil bandından elektrik sağlanması ve atık su geri dönüşümünü teşvik ettiğini belirtti.

Asyaport Limanı'nın bu projeyle deniz taşımacılığında sürdürülebilirliği yeni bir boyuta taşımayı amaçladığını belirten yetkililer, tesisin limana yanaşan gemilere elektrik sağladığını, böylece karbon salınımını sıfıra indirerek çevre kirliliğini azalttığını açıkladı. Bu yeni tesisin çevreci bir adım olduğunu ifade eden Ünüvar, projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür ederek Türkiye’nin yeşil ve dijital denizcilik dönüşümünde öncü bir konuma gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise Tekirdağ’ın Trakya’nın ekonomik üssü olduğuna dikkat çekerek, “Yeşil ekonomi ile ilgili tüm çabayı gösteriyoruz. Bu gibi projeler Türkiye’de ilk, dünyada ise üçüncü olarak örnek teşkil ediyor,” şeklinde konuştu.

Törenin ardından katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Açılışın son aşamasında ise tesisten MSC OSCAR gemisine enerji aktarımı gerçekleştirildi.

Programa, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Medlog Yönetim Kurulu Başkanı Emre Hüseyin Soyuer,

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, oda başkanları, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı.

Vira Haber