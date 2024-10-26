Mavi, Seyirle Buluşuyor

Ressam Ayşen Can’ın, eserlerine denizi ve denizde yaşamı yansıttığı beşinci kişisel sergisi “Mavi Seyir” Üsküdar The Bosphorus House’da 2 Kasım’da kapılarını açacak ve 12 Kasım’a kadar açık kalacak. Yolculuk ve seyiri buluşturan 50 eserin yer alacağı serginin amiral eseri ise yine Atatürk ve Türk ulusunu anlatan tablo olacak.

Yolculuk ve izlemek : Seyir

Ayşen Can, yeni sergisinin adını neden “Mavi Seyir” koyduğunu şu sözlerle anlatıyor : “sanat hayatımın ilk iki eylemi yolculuk ve seyretmekti. Malum, kaptan eşimle beraber bir kuru yük gemisinde 6 sene boyunca 30’dan fazla ülkeye seyir gerçekleştirdik. Bu süre boyunca hem ülkelerin kültürlerini hem de gemide yaşamı uzun uzun seyrettim. Önceki iki sergim “Sır-lı Seyir” ve “Işığın Seyr-i”nde de yine eş zamanlı olarak bu iki eyleme atıf vardı. Zaman zaman birbirinin devamı gibi gözüken, aslındaysa hiç bitmeyecek bir yolculuğun seyrini tuvale aktarıyorum. Burada özne bazen bir çapa, bazen bir dümen, bazen de bir lumbuz oluyor ve “seyir” hep devam ediyor”

Bağımsızlığın seyri Cumhuriyet

Bir Türk kadını olarak her sergimde ulusal değerlerimizi merkezine alan ana bir eser meydana çıkarmaya özen gösteriyorum. Önceki sergimde Atatürk ve Kartal İstimbotunu, “Geldikleri Gibi Giderler” adlı eserimde anlatırken, bu sergimde ise Atatürk ve Türk Ulusu’nun O’na ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de gösterdiği sevgi selini, “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözleriyle perçinliyorum. Bütün bu duruşumun altında ise yine bir seyir ama bu sefer bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecek seyri olan Cumhuriyet’i yerleştiriyorum”

Eşarp geleneğine devam

Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Can, her sergisinde bir eserini eşarplara bastırıyor ve elde edilen geliri öğrencilere burs olarak ulaştırılması için İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) ve Çankırı Eğitim ve Kültür Vakfı’na aktarıyor. Can, ziyaretçilerden çok ilgi gören eşarp geleneğini bu sergisinde de devam ettirecek. Sergi, The Bosphorus House’da 2 Kasım 2024’de kapıları açacak ve 17 Kasım’a kadar açık kalacak.

Tersane koleksiyonunda eseri var

Ayşen Can’ın bir önceki sergisinin amiral eseri olan ve Atatürk ile Kartal İstimbotunu aynı eserde buluşturan “Geldikleri Gibi Giderler” adlı eseri yoğun ilgi görmüş hatta serginin açılmasında bir gün önce Türkiye’nin önemli tersanelerinden biri tarafından satın alınarak daimi koleksiyona katılmıştı. Can halen çalışmalarını kendisine ait Şen Atölye’de sürdürüyor.

Ressam Ayşen Can Kimdir?

Ressam Ayşen Can Ankara’da yaşamış ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır. Kaptan olan eşiyle 6 sene dünya denizlerini dolaşıp 30’dan fazla ülkeye gitmiştir. Bu gittiği ülkelerde sanat müzelerini gezip, araştırmalar yapmıştır. Geminin şartları nedeniyle karakalem çalışıp ve bol bol fotoğraf çekmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra denizden ve denizdeki yaşamdan çok etkilenip deniz konulu resimlerini çalışmaya başlamıştır.

Dört kişisel sergi ve çok sayıda karma sergilere, çalıştaylara ve sempozyumlara katılmıştır. Türkiye’de ve yurtdışında resmi ve özel koleksiyonlarda resimleri yer almaktadır. Ayrıca eserlerinden iki tanesi de denizcilik müzesinde sergilenmektedir. Sanatçı çalışmalarını İstanbul’daki kendine ait Şen Atölye ’de sürdürmekte ve resim dersleri vermektedir.

Kişisel sergiler

2021 l Sır-lı Seyir

2018 l Işığın Seyr-i | İstanbul

2015 l Zevk-i Rengi Aşk | İstanbul

2014 l Denizin Gezgin Kızları

Çalıştaylar ve sempozyumlar

2024 l Uluslararası Çankırı Ilgaz Nolana Sanat Çalıştayı

2023 l Yıldız tepe “ İstiklal Yolu” 100. Cumhuriyet Çaltayı

2020 l Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Resim Çalıştayı | Çankırı

2019 l 2. Sualtı Resim Çalıştayı | Fethiye

2019 l Türk Dünyası Çankırı Resim Çalıştayı | Çankırı

2018 l Doğa Umursamaz Bizi Sanat Umursamaz Sizi | İstanbul

2018 l 7. Eski Ev Yeni Sanat Uluslararası Sanat Sempozyumu | İzmir

Fuarlar

2024 l ARTAnkara 10 Çağdaş Sanat Fuarı I Ankara

2023 l Art Contact 3 Çağdaş Sanat Fuarı I İSTANBUL

2023 l ARTAnkara 9 Çağdaş Sanat Fuarı I Ankara

2022 l Art Contact 2.Çağdaş Sanat Fuarı |İstanbul

2022 l Art Ankara 8. Çağdaş Sanat Fuarı | Ankara

2020 l Art Ankara 6. Çağdaş Sanat Fuarı | Ankara

2019 l Art İstanbul 2. Uluslararası Sanat Fuarı | İstanbul

Karma sergiler

2024 l “Yaşadığım şehrin iklim havası” uluslararası resim sergisi Azerbaycan

2023 l Yılbaşı Karma Resim Sergisi

2023 l PASSPORT 3 Karma Resim Sergisi

2023 l Parolamız SEVGİ Karma Resim Sergisi

2022 l PASSPORT 2 Karma Resim Sergisi

2022 l Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi (Sanat Ve Tasarım Fakültesi)

2022 l Mavi Liman 14 Karma Resim Sergisi

2022 l 103.Yaşında 19 Mayıs Uluslararası Karma Sergi

2022 l 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Uluslararası Karma Afiş Ve Resim Sergisi

2021 l Bodrum’da Renklerin Yolculuğu Karma Resim Sergisi

2021 l Bulgaristan Mestanlı’da Türk Ressamlar Sergisi

2021 l Nahçıvan Uluslararası 5.Sanat Festivali

2021 l Yüreğimdeki Sevgi |Anneler Günü Karma Sergisi |Ankara

2021 l 18 Mart Zaferi Ve Çanakkale Şehitlerine Uluslararası Sanal Sergisi

2021 l Pandemide Kadın Olmak |Uluslararası Karma Sanal Sergisi

2021 l Başka Bir Dünya Mümkün|Uluslararası Karma Sanal Sergi

2017 l Duygusunu Geçmişten Alan Sevgi | İstanbul

2017 l Kırmızı Beyaz | İstanbul

2017 | Cumhuriyet Bize Çok Yakışıyor | İstanbul

2016 | Başarım Sensin Derneği Yararına Yapılan Resim Sergisi | Muğla

2016 | Kırmızı Beyaz | İstanbul

2016 | Geleceğin Eğitimi Derneği Yararına Yapılan Resim Sergisi | İstanbul

2015 | DEFAV Yararına Yapılan Resim Sergisi | İstanbul

2015 | ZEREV Yararına Yapılan Resim Sergisi | İstanbul

2015 | Kırmızı Beyaz | İstanbul

2015 | Elmanın İki Yarısı Dünya Kadınlar Günü Resim Sergisi | İstanbul

2015 | Ağlama Nepal | İstanbul

2014 l Ekolojik Kadın Köyü Uluslararası Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi | İstanbul

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