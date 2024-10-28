Şehir Hatları, Deniz Dolmuş ile Bosphorus Boat Show’da

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik vizyonuyla deniz yolu taşımacılığının kapasitesini artırmayı ve toplu ulaşımdaki payını yükseltmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları 7/24 ulaşım için Deniz Taksi projesinin ardından temmuz ayında Deniz Dolmuş projesini hayata geçirdi. Tarihi Haliç Tersanesi’nde inşa edilen Deniz Dolmuşlar, Türkiye’nin en prestijli deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda 26 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihleri arasında sergilenecek. Deniz Dolmuş, yenilikçi ve çevre dostu özelliğiyle dikkat çekiyor. Dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi'nde inşa edilen 33 yolcu kapasiteli Deniz Dolmuşları, yolcu sayısının düşük olduğu hatlarda sefer yapıyor.

İstanbul'un Deniz Dolmuşları: Yüksek Hız, Düşük Emisyon

Deniz Dolmuşları yüksek kapasiteli gemilere alternatif olarak ürettiklerini belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler “Yüksek seyir hızına sahip, 33 yolcu kapasiteli bu araçlar, filo optimizasyonuna olanak tanıyarak daha etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım sağlıyor. Deniz Dolmuşların yolcu sayısı düşük olan hatlarda kullanılmasıyla İBB'ye 2024 yılı verilerine göre yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf sağlamasını bekliyoruz. Üstelik yalnızca dokuz ay gibi kısa bir sürede geri dönüş sağlaması öngörülüyor. Bu inovatif projeyle çevre dostu, düşük emisyonlu, yüksek mobilizasyon kabiliyeti sunan ve engelli erişimine uygun deniz araçlarını İstanbullulara kazandırmış olduk. Deniz Dolmuşlarımız, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında seferlerine devam ediyor” diye konuştu.

Vira Haber