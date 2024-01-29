Asyaport'ta Dünya Gümrük Günü Etkinliği Gerçekleşti

Gümrük çalışanlarını ve sektör paydaşlarını bir araya getiren bu özel gün coşkuyla kutladı.

Türkiye’de her geçen gün artan ticaret hacmi içinde dış ticaretin temel unsurlarından biri olan gümrük çalışanlarının emeklerini takdir etmek ve gümrük işleyişiyle ilgili farkındalığı artırmak çalışıldığı 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanı olan Asyaport'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, öğleden sonra 15:00'te liman girişinde toplu fotoğraf çekimi ile başladı ve ardından yönetim binasında devam etti.

Törene Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Tekirdağ Gümrük Müdürü Cüneyt Çakaloğlu ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçak Müdürü Fikret Yakut başta olmak üzere, Asyaport çalışanları ve gümrük muhafaza memurları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Asyaport'a nazik davetleri için teşekkür ederek, “Asyaport'un Türkiye ekonomisine olan katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burada güvenli ve etkili bir ticaretimiz var. Bu yılki ticaret hacmimiz 17-18 milyar dolar civarında. Bu rakamın artmasında, bölgede gerçekleşen yaklaşık 1.5 milyon konteyner hareketinin önemli bir rolü bulunuyor. Bu hareketin büyük bir kısmı ise Asyaport'a ait.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın sonrasında plaket törenine geçildi. İlk plaket, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin'e, Medlog Gümrük Hizmetleri Yöneticisi Belgin Yılmaz tarafından takdim edildi. Ardından, Tekirdağ Gümrük Müdürü Cüneyt Çakaloğlu'na Asyaport Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez ve son olarak Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçak Müdürü Fikret Yakut'a MSC Liman Acente Hizmetleri Müdürü Volkan Aytaş tarafından plaket verildi. Plaket töreninin hemen ardından, pasta kesimi gerçekleştirilerek kutlama yapıldı.

Vira Haber