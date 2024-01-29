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Bodrum Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

 Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber

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