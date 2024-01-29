Bodrum Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Muğla, Bodrum, Düzensiz Göç
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