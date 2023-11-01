Ataköy Marina, Yatlara Yüksek Standartlarda Eksiksiz Hizmet Sunuyor

Türkiye'nin en prestijli marinaları arasında yer alan Ataköy Marina, sahip olduğu benzersiz konumu ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile uluslararası platformda seçkin bir marka olmasının yanı sıra yeni açılan Mega Yat Limanı ile birlikte tekne boylarına bağlı olarak toplam 1100 yat kapasitesine sahip.

“Müşterilerimize verilen hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan birinin yetişmiş, alanında uzman personel ile çalışmak olduğuna inanıyorum” diyen Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem, Türk marinacılığının dünya standartlarının üzerinde bir hizmet sunduğunu, bu sayede de süper yatlara hizmet veren tesis kalitesi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Artun Ertem, şunları dile getirdi: “Ataköy Marina olarak süper yatların ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti sağlayabilecek bir tesise sahibiz. Örneğin bir yat sahibi helikopter ile yatına gelmek istediğinde gerekli çalışmalar yürütülerek buna imkân tanıyabiliyoruz. Mega yatların lojistik ihtiyaçlarını sağlayan acentelerle tam koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Kısıtlı zaman dilimlerinde talep edilen yüksek standartlı hizmetleri eksiksiz olarak sağlayabilmenin sevincini yaşıyoruz. Mega yatların personellerine yönelik olarak özel paketler sunuyoruz. Örneğin Ataköy Marina ile kışlama sözleşmesi yapan mega yatların tüm personeline Sheraton İstanbul Ataköy Otel’in sağlık ve spor kulübünden faydalanma imkanı tanıyor, özellikle yabancı ekiplerine şehir turu hediye ediyoruz. Müşteri memnuniyetinin önemini biliyor, sürekli yenilikçi yaklaşımlar sergilemeye özen gösteriyoruz.”

Kasım ayının 1’inden 30 Nisan’a kadar indirimli bir kışlama kampanyası başlattıklarını belirten Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem, her geçen gün gördükleri ilginin arttığını belirtti.

Türkiye; 44 adet yat limanı, 34 adet yat yanaşma yeri, 18 adet barınak ve 17 adet yat çekek yeri, 3 adet kruvaziyer limanı, tarihi doğal ve kültürel varlıkları ile Avrupa ve Asya kıtaları arasında en yüksek ziyaret potansiyeline sahip ülkelerin başında yer alıyor.

Vira Haber