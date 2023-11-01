Tersan Tersanesi, INUKSUK II’yi Denize İndirdi

NB1117 inşa numaralı gemi, Tersan Tersanesi'nin bugüne kadar Kanadalı bir müşteri için inşa ettiği 3. gemi olacak.

Kalkan Balığı ailesinden Grönland Halibutu ve karides avlayacak gemi 80 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde. Kanada’nın Nunavut bölgesinde balıkçılık operasyonları yürütecek en büyük balıkçı gemisi olması planlanana gemide yakalanan balıkların işlenip dondurulduktan sonra dondurucu bölmelerinde saklanacağı ambarları bulunuyor. 1.320 ton dondurulmuş Grönland Halibutu veya 930 ton karidesi muhafaza edecek ambarlara sahip gemi Kuzey Atlantik, NEAFAC, NAFO ve ICES gibi alanlar dahil olmak üzere kutup bölgelerinde balıkçılık operasyonları yürütmek üzere zorlu hava şartlarına uyum gösterecek şekilde inşa ediliyor.

Skipsteknisk tarafından tasarlananan ve DNV Class Kuruluşu gözetiminde inşa edilen gemi ayrıca geniş ve ferah yaşam alanlarına sahip. 38 kişilik mürettebata uygun şekilde inşa edilen geminin 2024’ün 2. Çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Niqitaq Fisheries, 2001 yılında kurulan Kanadalı Baffin Fisheries firmasının tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş. Şirket, yılda 10.000 tondan fazla Grönland Halibutu (kalkan) ve soğuk su karidesi hasat eden, Kuzey Kanada'da lider bir ticari balıkçılık işletmesidir. Mevcut filoları üç fabrika balıkçı gemisinden oluşurken, Tersan Tersanesinin inşa edeceği NB1117 dördüncü ve en büyüğü olacak.

Vira Haber