İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.İşte o mesaj:

Kurtuluş mücadelemizin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü…

Atatürk, hayatı boyunca ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmış, hayatını buna adamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde, TBMM Beşinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, “En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” ifadelerini kullanmıştır.

Denizcilik sektörünün temsilcisi olarak bizler de, Atamızın direktifleri doğrultusunda Türk denizciliğini yüceltmek, bu konuda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerimizi almak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan, denizciliğin her alanında ihtisaslaşmış bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan ülkemiz açısından stratejik sektörlerin başında gelen sektörümüzün dünyadaki rekabet gücünü artırmak için gerekli yatırımları yapmaya azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve inkılapları bizlere rehber olmaya devam edecektir.

Ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.

Vira Haber