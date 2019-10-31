Benetti'nin çevre dostu yeni modeli ''B.Yond''

Benetti, en yeni projelerinden biri olan 37 metrelik B.Yond projesini Siemens ile ortak çalışacak ve çok daha düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu bir motoryat olarak piyasaya çıkmasını sağlayacak SISHIP EcoProp sistemiyle donatılacak. Bu sistem, Siemens tarafından Azimut/Benetti grubu için özel olarak geliştirildi.

5 kat güverteye sahip olan tasarım, her katında ayrı bir fonksiyon ortaya koyuyor. Tam boyu 36,5 metre olan motoryatın hacmi ise 460 GT. Ana ve alt güvertesinde tekne sahibi, misafirler, mürettebat ve kaptan için ayrı yaşam alanları sunuluyor. Tekne sahibi kamarası, ebeveyn banyosuyla birlikte başaltında konumlandırılmış. Bunun ötesinde motoryatta, 4 ayrı misafir kamarası bulunuyor. Toplam mürettebat kapasitesi ise 6 kişi.

Motoryatta birden fazla yemek bölümü, oturma alanları ve güneşlenme alanları mevcut. Tüm bunların ötesinde 6,5 ve 4,2 metrelik iyi ayrı servis botu ile birlikte, iki jet ski taşıyacak kapasitede garaj var. Geniş beach club, sauna ve su sporları oyuncakları odasının yanı sıra, spor salonu da motoryatın öne çıkan özellikleri arasında.

Vira Haber