Sargassum yosunu enerjiye dönüştürülecek

Hollandalı tersane Damen, ve atık işleme şirketi Maris Projects deniz yosununu toplamak ve enerjiye dönüştürmek için hem çevresel hem de sosyoekonomik faydalar sağlamak için bir biyoişleme çözümü üzerinde çalışıyorlar.

Damen Tersanesi ile anlaşan Maris Projeleri biyokütle işleme ve anaerobik sindirim konusunda deneyime sahip. Damen ve Maris Projects sargassumu enerji amaçlı metan haline getirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Damen, Multicat teknesi tasarımını deniz yosunu toplamak ve taşımak için uyarlarken, Maris ise işleme ve dönüştürme teknolojisini tasarlıyor.

İki ortak, Martinique ve Guadeloupe'de deniz yosununu toplayabilecek yerel bir işletme ortağı olan CMC'yi belirledi. Halen, ortaklar, Blue Caribbean Energy Solutions olarak bilinen konsorsiyumu yaratacak bir sözleşmeyi görüşüyorlar.

Konsorsiyum, sargassumu toplayıp saflaştırmayı ve ardından iki aşamalı bir işlemde anaerobik sindirimi kullanarak biyogaza dönüştürmeyi amaçlıyor.

Karayip sularındaki sargassum deniz yosunu 2011 yılından itibaren büyük bir hızla çoğalmıştı. Ancak bu artışın nedeni bir türlü açıklanamamıştı.

Bölgede sargassum deniz yosunun artışı büyük sorunları da beraberinde getirdi. Yosunun tehlikeli hidrojen sülfit salgılaması dışında, balıkçı teknelerinin motorlarını ve ağlarını da tıkıyor. Tehlikel bir yosun olan sargassum denizdeki deniz otlarını ve mercan resiflerini de boğuyor ve ayrıştıkça sera gazları salıyor.

Vira Haber