Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer!

Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir bölge var, Aynoroz adası. Sadece manastır çalışanlarının yaşadığı bölgeye 1045'ten beri tek bir kadın bile girmemiş.

Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege'ye doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olan bir yerleşim yerlerinden biri.

Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti, Yunanistan toprakları içinde 390 km² alanda özerk bir devlet yönetimi var. Yarımadaya kadınların girmesi yasak.

Halkın başlıca gelir kaynağı zeytin ve üzümcülük gibi Akdeniz ürünleri. 10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz; Bizans, Osmanlı ve Yunan, egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumayı başarmış.

Aynoroz, 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir meclisle yönetiliyor. 20 manastırın da mimari yapısı aynı. Yüksek surlarla ve bir kuleyle etrafı çevrili.

Aynoroz'da yaşayan yaklaşık 2000 kişinin hepsi erkek. Bunlar manastırda çalışanlar ve din adamlarından oluşuyor. Komünal bir yaşam tarzları var.

Tek ulaşım denizyoluyla yapılıyor ve isteyen her erkek bile yarımadaya giremiyor. Yaklaşık 1045'ten beri bölgeye bir tane bile kadın girmemiş.

Gidip herhangi bir tekneye bindiğinizde bu kutsal ve kadınsız bölgeye hemen girilemiyor. Zira her gün sadece 100 erkek bölgeye giriş yapabiliyor. Önce Selanik'ten randevu ve pin kodu, ardından limanın oradaki bürodan giriş izni almanız gerekiyor. Hele yabancıysanız bunların yanında kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı, Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor.

Bölgenin statüsü Avrupa Birliği'nde büyük tartışmalara yol açmış durumda. Aynoroz, Birleşmiş Milletler Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

Mitolojide yeri var. Bölgenin tarihine bakacak olursak Athos dağı ve yarımada adını Trakyalı bir devden alıyor. Poseidon'a dev kayalar fırlatmayı hobi edinmiş olan bu dev, kayayı denize düşürünce Athos dağının oluştuğu söyleniyor. Bölgenin kutsal durumu ve savaşlardan görece hasar almaması, tarihi ve muhteşem sanat eserlerinin, metinlerin ve ikonların çokça bulunmasını sağlamış.

Athos, Poseidon'un gazabına uğrayanlardan biridir. Diğer bir söylenceye göre, tam tersi olarak Poseidon Athos'a dev bir kaya fırlatıyor ve Athos'un altında kaldığı bu dev kaya Athos dağı oluyor.

Yunan bir kadın o yasağı delip adaya girebilmiş.

Diğer bir enteresan olay ise 1930'larda Miss Europe seçilen Aliki Diplarakou'nun erkek kılığında bölgeye gizlice girmesidir. Elbette bu olay büyük gürültü kopartıyor ve Time dergisinde kendine yer buluyor.

Adanın kutsal olmasının sebebi ise, söylencelerde Meryem Ana'nın kötü bir deniz yolculuğundan sonra bu güzel bölgede karaya çıkması ve bölgeyi çok beğendiği için tanrının burayı ona hediye etmesiyle yarımadanın "Bakire Meryem'in Bahçesi" olarak anılmayı başlamasıdır.

Aynoroz'da dünyevi zevklere yer yoktur. 10. yüzyıldan sonra manastırlar yapılmaya başlanıyor. İlk dönemlerden beri keşişleri huzuru ve adanmışlığı için kadınların girmesi yasaklanıyor.

Vira Haber