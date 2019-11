DTO'dan denizcilik eğitimine büyük destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), denizcilik eğitimine destek vermeye devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Paşa Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne, DTO'nunbağışıyla kurulan Simülatör Merkezi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın katıldığı törenle açıldı.

Törene, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter, KOSGEB Hatay İl Müdürü Hayrettin Çevik, TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İMEAK DTO İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Odamız Genel Sekreteri katıldı.

“Yapmamız Gereken Nitelikle Eğitim”

Törende konuşan Tamer Kıran, denizcilik eğitiminin uluslararası standartlarına dikkat çekerek, bu eğitimin özelliği sebebiyle laboratuvar, simülatör gibi pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Ülkemizde, denizcilik alanında 17 fakültede eğitim verildiğini belirten Tamer Kıran, “Kimilerinde deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makinaları işletme mühendisliği var, kimisinde de denizcilik işletme bölümü var. Bunun haricinde bir de meslek yüksekokullarımız, onun haricinde denizcilik meslek liselerimiz var. Sayısal olarak baktığımızda hakikaten arzu ettiğimiz yeterli seviyeye ulaştığımız kanatindeyiz. Bundan sonra yapmamız gereken bu eğitimlerin nitelik olarak da iyileştirilmesi” dedi.

“Simülatör Konusuna da Yatırım Yapmamız, Bunu da yerli ve milli bir yazılım haline getirmemiz gerekiyor”

Bunun kolay olmadığını, ciddi yatırımlar gerektiğini belirten Tamer Kıran, “Özellikle simülatör konusunda bir başka sıkıntımız daha var. O da tedarikçi sayısının az olması. Bununla ilgili de ülke olarak yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu da yerli ve milli bir yazılım haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir yazılım iki donanımdan oluşuyor. Donanım zaten bilgisayar onu her yerden alabilirsiniz ama iş yazılımda o yazılımı da çözmamiz gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda bir kaynak israfı söz konusu..Neden biraz önce saydım. 17 tane fakültemiz olmuş. Meslek yüksekokulu ve meslek liseleri de dediğimiz zaman çok cidd ibir yatırımdan bahsediyoruz.” diye konuştu.

“Simülatör İmkanı Olmayan Yerlerde Ortak Kullanımı Artık Yapmak Zorundayız”

Kaynakların verimli kullanılması için yeni bir politika üretmenin zorunluluğuna dikkat çeken Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Simülatör imkanı olmayan yerlerde ortak kullanımı artık yapmak zorundayız. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ben Rizeliyim. Çayeli’nden Sürmene’ye kadar kıyı mesafesi 55 kilometre falandır. 55 kilometre üzerinde 3 tane denizcilik meslek lisesi, 2 tane denizcilik fakültesi var.Bunların hepsinin de kendi simülatörü var. Bu, şimdi kaynak israfı... Bir şekilde ortak kullanım yolunu bulmamız gerekiyor. Çünkü bu simülatör dediğimiz şey her gün kullanılan, her gün ders verilen bir şey değil. Belli dönemlerde giriyor öğrenciler. Pekala randevulu olarak, değişimli olarak diğer okullarla birlikte paylaşılabilir. Bu yönde bir çalışmamız var. Bu, aynı cep telefonu gibi... Bugün yapıyorsun 3 sene sonra düzeltiyorsun, 5 sene sonra kullanılmaz hale geliyor. 10 sene sonra kaldır çöpe at haline geliyor. Yapılabilir, düzeltilebilir bir tarafı kalmıyor. O kadar bile sürmüyordur. Yani şimde 70-80 tane okula, düşünsenize 3-5 senede bir simülöter mü alacaksın? Dolayısıyla bu işe farklı bir formül bulmamız lazım.”

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli de, üniversiteye kazandırdığı simülatör merkezi için İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a teşekkür etti.

Tamer Kıran, Köprü Üstünde Dümene Geçti

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanımıza plaket takdim edildi. Törenin sonunda ise Deniz İşletmeleri Mühendislik Bölümü 1. Sınıf öğrencileri tarafından yemin edildi ve simülatör merkezinin açılışı yapıdı.

Simülatör merkezinde incelemelerde bulunan Başkanımız Tamer Kıran, birinci köprü üstü odasında cihazların başına geçerek dümen salladı.

Öte yandan, üniversitedeki törenin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Oda Sekreteryası,DTO İstenderun Şubesini ziyaret etti, Şube Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile toplantı yaptı.

Vira Haber