Atatürk'ün teknesi, 'MG Acar' müze olarak ziyarete açıldı

Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine deniz yoluyla getirilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı 'MG Acar', düzenlenen törenle 'Acar Müze Gemisi' olarak ziyarete açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Boğazı'nda gezinti ve 'Savarona' yatına gitmek için kullandığı 'MG Acar' isimli gezi teknesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde deniz yoluyla Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine getirildi. Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ardından kaide üzerine oturtulan 27.5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte bugün törenle ziyarete açıldı.

Deniz Müzesi Komutanlığı Konferans Salonu'nda düzenlene törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, daire müdürleri ve askeri erkan katıldı.Törende, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Deniz Müzesi'ne kazandırılan 'MG Acar'ın Çanakkale'ye geliş süreciyle ilgili bilgi verdi. Ardından, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül tarafından 'Acar Müze Gemisi'nin ziyarete açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol üyeleri müze gemiyi gezdi.

'Acar' gemisi, 1936-1937 tarihleri arasında Almanya'da inşa edildi. Dönemin Alman yetkilileri tarafından verilen izne istinaden deniz trafiğine kapalı Kıel Kanalı'ndan geçirilerek 3 gün içerisinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı önlerine getirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstanbul Boğaz'ında gezinti ve Savarona yatına ulaşım amaçlı kullanıldı. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini müteakip Acar makam motoru olarak görev icra etmiş, hizmet dışına ayrılmasına müteakip Deniz Harp Okulu'na bağlandı. 2000 yılında onarım ve restorasyona tabi tutuldu.

Vira Haber