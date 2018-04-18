Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce Rahatsızlandı
Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de düzenlenen “Türk Deniz Taşımacılığının Teknolojik Dönüşüm/Gelişim Modeli” başlıklı çalıştay sonrasında hastaneye kaldırıldı.
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Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce düzenlenen “Türk Deniz Taşımacılığının Teknolojik Dönüşüm/Gelişim Modeli” başlıklı çalıştayda açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra ilerleyen saatlerde önce kalp spazmı yaşadığı sonrasında ise yoğun bakıma alındığı salonda anons edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Türk Armatörler Birliği, çalıştay, STK, tersane, teknokent, Internet of Things, endüstri 4.0, IMO, inovasyon
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