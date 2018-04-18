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Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce Rahatsızlandı

Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce Rahatsızlandı

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de düzenlenen “Türk Deniz Taşımacılığının Teknolojik Dönüşüm/Gelişim Modeli” başlıklı çalıştay sonrasında hastaneye kaldırıldı.

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Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce düzenlenen “Türk Deniz Taşımacılığının Teknolojik Dönüşüm/Gelişim Modeli” başlıklı çalıştayda açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra  ilerleyen saatlerde önce kalp spazmı yaşadığı sonrasında ise yoğun bakıma alındığı salonda anons edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vira Haber

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