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DTO Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

DTO Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

IMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde başkan seçilen Tamer Kıran mazbatasını aldı.

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8 Nisan'da gerçekleşen IMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerinde başkan seçilen Tamer Kıran bugün Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına giderek Seçim Müdürü Necati Avşar’dan mazbatasını aldı.

Ardından Deniz Ticaret Odası’nın Fındıklı’da bulunan Genel Merkezi’ne gelen Tamer Kıran burada da eski Başkan Metin Kalkavan’dan görevi devir alarak yeni görevine resmen başladı.

 


 

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Vira Haber

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