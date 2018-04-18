Türk Armatörler Birliği Teknoloji Çalıştayı Başladı

IMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu, Cihan Ergenç, Cengiz Kaptanoğlu, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ve birçok armatörün katıldığı çalıştayda açılış konuşmalarını Türkiye Armatörler Birliği (TAB) ARGE ve İnovasyon Komite Direktörü Prof. Selma Ergin, TAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Oral Erdoğan yaptı.

Çalıştayın ana amacı "2030 ve hatta sonrasında 2050'ye kadar olan süreçte Türk deniz taşımacılığının teknolojik dönüşüm/gelişim modelini ortaya koyacak olan stratejik sürece yön verecek bir başlangıç yapmak ve sonrasında bu stratejik model üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştirmektir. Bu çalışmalarımızla stratejik anlamda bir rapor hazırlayıp, eylem planlarını ortaya koymaya ve bunlara geçerlilik kazandırarak sektöre yansıtmaya ve sonrasında sonuçlarını değerlendirecek bir sürece girmeyi hedefliyoruz. Yani bu sürecin planlama, eylem ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmesi düşünülmektedir." diye açıklandı.

09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof.Dr. Selma Ergin, TAB ARGE ve İnovasyon Komitesi Direktörü Ahmet Bedri İnce, TAB Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi Rektörü

SUNUMLAR

Teknolojik Gelişmeler ve Deniz Taşımacılığı

10:00-10:20 Dönüşen/Gelişen Vizyoner Teknoloji Örneklemeleri

Altuğ Karayel, Augmency CEO

10:20-10:40 Endüstri 4.0’ın teknolojik alandaki uygulamaları ve yenilikleri

Murat Kurtlar, BOSCH Endüstri 4.0 Satış Direktörü

10:40-11:00 Türkiye’deki şirketler için dijital dönüşüm modeli önerisi: Dijital gelecek için formül

Erdal Güner, Accenture Dijital Türkiye Lideri

11:00-11:30 ARA

11:30-11:50 Türkiye’nin küresel teknolojik gelişmeler içindeki yeri

Hülya Öztoprak, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi Başkanı

11:50-12:10 IMO ve AB’nin, deniz taşımacılığının teknolojik gelişimindeki yeri

Cem Melikoğlu, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı

12:10-12:30 Deniz taşımacılığında öne çıkan teknolojiler

Engin Yazıcıoğlu Lloyd’s Register Türkiye Ülke Müdürü

12:30-13:15 YEMEK

PANEL

1.OTURUM

13:15-14:15 Türk Deniz Taşımacılığı Açısından Gelişen Teknolojilerin Değerlendirilmesi (TAB Norm Kurulu)

Harun Şişmanyazıcı-Oturum Yöneticisi

Cihan Ergenç Er Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Nas Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Öğ. Ü A.İbrahim Kontaytekin ARKAS Deniz Ticaret Filosu Genel Müdürü

A.Yaşar Canca İnce Denizcilik DPA ve Teknik Müdür Serdar F. Atükeren Klas NK İş Geliştirme Müdürü



•Türk Deniz Taşımacılığının teknolojik açıdan günümüzdeki durumu ve dünyadaki yeri

•Armatörün deniz işletmeciliği açısından ihtiyaçlarına bağlı teknolojiler

•Deniz taşımacılığı teknolojilerinde armatör açısından yatırım gereklilikleri

•Türk Deniz Taşımacılığında dijital dönüşüm algılaması, bulunulan nokta ve deniz

taşımacılığında dijital dönüşüm alanları

• Teknolojik dönüşüm/gelişimin Türk Deniz Taşımacılığının rekabet gücü üzerindeki etkileri

•Türk Deniz Taşımacılığında teknolojik dönüşüm/gelişim modeli için öneriler



14:15-14:45 Soru-Cevap (Katılımcı Görüşlerinin Alınması)

14:45-15:15 ARA

2.OTURUM

15:15-16:15 Türk Deniz Taşımacılığının Teknolojik Dönüşüm/Gelişim Modeli

Prof.Dr. Selma Ergin İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri

(Oturum Yöneticisi) Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nafiz Arıca Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mustafa İnsel İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Prof.Dr. Nurhan Kahyaoğlu Piri Reis Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

İsmail Aktaş T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Gn. Md. lüğü Ulaşım Araçları Daire Bşk.

Burçak Soydan IBM Türkiye/Küresel Teknoloji Hizmetleri Ülke Lideri



•Deniz taşımacılığı teknolojilerindeki yenilikler

•Türk Deniz Taşımacılığının teknolojik dönüşüm/gelişim vizyonu ve hedefleri

•Bu dönüşüm/gelişimin özellikleri ve istenilen sonuç için başarı kriterleri

•Deniz taşımacılığında teknolojik dönüşüm/gelişimin gerçekleşmesi gereken alanlar ve

bu alanları destekeleyebilecek yeni tip teknolojiler

•Dijital dönüşümün Türk Deniz Taşımacılığına entegrasyonu

•Dönüştüren ve gelişen teknolojinin yapıcı ve yıkıcı etkileri ile oluşturduğu riskler ve bunlara yönelik stratejiler

• Teknolojik olarak ne kadar yerli, ne kadar milli

•Teknolojik dönüşüm/gelişim modelinin oluşturulması süreç ve stratejileri 16:15-16:45 Soru-Cevap (Katılımcı Görüşlerinin Alınması)

16:45 KAPANIŞ

Program akışı CNN Türk Haber Programı Sunucusu Sayın Burak Törün tarafından gerçekleştirilecek.















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