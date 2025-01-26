Atlantik’te Kurtarma Operasyonu: 3 Türk Amatör Denizci Kurtarıldı

9 Nisan 2022’de Antalya Finike’den yola çıkan çift “Başka türlü yaşamak” mottosu ile dünyayı dolaşmak için yola çıktılar. 421 Lagoon tipi Ozi isimli tekneleri ile dünyayı dolaşmaya başlayan çiftin teknesi su alarak battı. Olay; 18 Ocak 2024’de öğleden sonra Atlántico Bölgesi’ndeki Puerto Velero'dan yaklaşık 16 deniz mili (29 kilometre) uzaklıkta meydana geldi. Özlem Ulubay Şahin ve Özkan Şahin çok sevdikleri teknelerine veda ederek seyahatlerini sonlandırmak zorunda kaldılar. Seyahatleri süresince arkadaşları ve amatör denizciler tarafından yakından takip edilen çiftin bu şekilde seyahatlerini sonlandırmaları üzüntü yarattı.

Kolombiya Donanması, Denizcilik Genel Müdürlüğü (Dimar) ile iş birliği içinde, bir katamaran yelkenli teknenin batmasının ardından tehlikede olan üç Türk vatandaşını güvenli bir şekilde kurtardı. Donanmadan yapılan açıklamaya göre; acil durum, Barranquilla Trafik Kontrol ve Deniz Gözetleme Kulesi'nin, bölgeden geçiş yapan bir kargo gemisi tarafından verilen bir alarmı almasıyla saat 15:00 sularında bildirildi. Geminin mürettebatı kritik durumda ve alabora olmak üzere olan bir yelkenli gördüğünü bildirdi ve gemidekiler için acil yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Barranquilla Sahil Güvenlik İstasyonu'ndan bir Hızlı Müdahale Birimi (UUR) olay mahalline sevk edildi. Sahil Güvenlik olay yerine vardığında, içinde iki kişinin bulunduğu bir cankurtaran salı tespit edildi ve bu kişiler derhal kurtarıldı. Daha sonra aynı birim, ilk uyarıyı yapan kargo gemisi tarafından daha önce yardım edilen üçüncü bir kişiyi de kurtardı. Kurtarılan üç Türk vatandaşı, Barranquilla'da karaya çıkarılarak, kaza sonrası sağlık durumlarının değerlendirilmesi için tıbbi yardım aldı. Ardından, gerekli işlemleri yapmak üzere Kolombiya Göçmenlik yetkililerine teslim edildiler.

Vira Haber