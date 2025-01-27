Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
A+A-
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.40 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Vira Haber
Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler : Çanakkale Boğazı, Sis
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.