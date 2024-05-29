Atlas Copco Türkiye Gönüllüleri ‘Sürdürülebilir Çevre için El Ele’ dedi

Çevreye duyarlı yaklaşımı ile farkındalık ortaya koymak isteyen gönüllüler, Burgazada’da Adalar Belediyesi’nin belirlediği alanlarda bulunan atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Sürdürülebilirlik ve topluma katkı odağıyla 151 yıldır inovasyon çalışmaları ve projeler yürüten İsveç merkezli Atlas Copco Group’un Türkiye merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü de unutmadı. Yaşanılabilir bir dünya için çevreye duyarlı yaklaşımları ve politikaları misyon edinen Atlas Copco Türkiye, çevreci değerleri güçlendirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için örnek teşkil edecek adımlar atmaya devam ediyor.

Atlas Copco Türkiye gönüllüleri Burgazada’da gerçekleşen ‘Çevre Temizliği’ etkinliğinde bir araya geldi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde farkındalık yaratmak isteyen gönüllüler, Adalar Belediyesi’nin belirlediği alanlarda bulunan atıkları toplayarak çevre temizliğini sağladı. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir dünya için farkındalık oluşturmayı hedefleyen ekip, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, 24 mayıs 2024 tarihinde Burgazada’da çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçti.

"Sürdürülebilir Çevre için El Ele!"

Sürdürülebilirliği çalışma piramidinin en üstünde tutan firma, çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerini temel alan Atlas Copco’nun 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi yönünde gayretle çalıştığı ‘bilime dayalı hedefleri’ bulunuyor. Dünyamızı koruyup gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılabilir yarınlar bırakmayı hedefleyen şirket; Burgazada’daki bu uygulaması ile sürdürülebilir çevreye bir kez daha dikkat çekti. “Sürdürülebilir çevre için el ele” mottosuyla hareket eden firma, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile çevreye karşı sorumlulukları da hatırlatmış oldu.

İklim ve çevreyi önceleyen Atlas Copco Group’un hedefleri arasında:

Küresel sıcaklık artışını maksimum 1,5 derecede tutmak için 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını (ton) %46 oranında azaltmak,

Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin çok altında tutmak için ise 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını (ton) %28 oranında düşürmek

yer alıyor.

Firma, satış maliyetine göre su tüketimini her yıl azaltmayı ve 2030 yılına kadar olan faaliyetlerden %100 geri dönüştürülmüş veya geri kazanılmış atık gibi temel maddeleri hedefliyor.

Vira Haber