Ayvacık Açıklarında 30 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından lastik bot içindeki toplam 17’si çocuk, 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Vira Haber