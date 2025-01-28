ATN Denizcilik'ten İddialara Cevap: "Gerçek Dışı Haberlerle İlişkilendiriliyoruz"

Şirket, özellikle “NarkoTürk armatörler boş durmuyor” ve “Türk armatöre ait gemi” ifadelerinin yer aldığı haberlerin, şirketle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Şirketin yaptığı açıklamada, haberlerde adı geçen "HALIC" gemisinin, 4 Kasım 2024 tarihinde Panama merkezli Intershipping Oil & Bunker Supply Co. S.A. adlı şirkete satıldığı ve bu tarihten itibaren Türk Milli Gemi Sicilinden terkin edildiği belirtildi. Satışın ardından geminin yeni sahibi olan şirketin yetkililerinin Gana Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, bu durumun ilgili belgelerle teyit edildiği ifade edildi.

“Uyuşturucu Operasyonu ile İlişkilendirmek Abesle İştigal”

ATN Denizcilik, geminin satışıyla birlikte gemi üzerindeki hâkimiyetin sona erdiğini ve satıştan 2 ay 6 gün sonra gerçekleşen uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendirilmesinin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. Operasyonun gemi Güney Amerika’dan ayrıldıktan sonra yapıldığı, bu bilgilerin de yabancı basında yer alan haberlerden öğrenildiği aktarıldı.

"Reyting ve Etkileşim Kaygısı ile Linç Kampanyası Yapılıyor"

Açıklamada, yabancı basında "Türk Armatör" ifadesi geçmemesine rağmen, yerli medyada sırf reyting ve daha fazla etkileşim sağlama amacıyla ATN Denizcilik’in hedef gösterildiği ve bu durumun şirket ve ortaklarına ciddi zararlar verdiği belirtildi. Şirket, kişilik haklarının haksız şekilde zedelendiği gerekçesiyle Türk mahkemeleri nezdinde hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.

"Resmi Makamlarla İş Birliğine Hazırız"

ATN Denizcilik, gerek duyulması halinde resmi makamlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha ifade etti. Şirketin açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gerektiği vurgulandı.

Vira Haber