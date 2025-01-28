Tunceli'de 42 Kiloluk Sibirya Mersin Balığı Ağlara Takıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde balıkçılık yapan İlyas Çelikel, balık ağını çekerken 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı tuttu. Havyarının 2 milyon lira civarında olduğu öğrenilen 42 kilo ağırlığındaki balığı ağında gören Çelikel, hayvanı daha sonra doğal yaşamına saldı.



Vira Haber