Avcılar'da Denizde Cesedi Bulunan Kadının Kimliği Belli Oldu

Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu öğrenildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Avcılar Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre balıkçılar tarafından denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından ceset kayalıklara çıkarıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş'a ait olduğu ve üzerinde kıyafetler olduğu tespit edildi. Yapılan savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vira Haber