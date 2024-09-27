Deniz Çöpü İzleme Programının Dördüncüsü Yapıldı

Avrupa Çevre Ajansı'nın “Marine Litter Watch” Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında 26 Eylül Perşembe günü Gerenkuyu Halk Plajında plaj temizlik çalışması yapıldı. Etkinliğe TÜRÇEV Muğla Şubesi, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Duman ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile personelleri, Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ekibi, çevre otellerden yetkililer, Bodrum Saliha Veysel Oktay İlkokulu ve Yalıçiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu öğrencileri katıldı.



MLW (Marine Litter Watch) etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak 200 metre kıyı şeridinde gerçekleştirilen plaj temizlik çalışması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Atıklar kategorize edilerek sigara izmaritleri, cam ve plastik parçalar tek tek sayıldı. Öğrencilere atıklarla ilgili bilgiler verildi. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı. Etkinlik kapsamında toplam 24,6 kilogram ağırlığında 2 bin 237 parça atık toplandı.



Deniz çöpü sorunuyla mücadele etmenin amaçlandığı program kapsamında aynı bölgede yılın dördüncü etkinliği yapıldı.

Vira Haber