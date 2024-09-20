Avrupa Bilim Şenliği İstanbul'da Gençleri Sualtı Araştırmalarıyla Buluşturuyor

Proje kapsamında gerçekleştirilecek Avrupa Bilim Şenliği, 27-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü’nde düzenlenecek. Şenlik, gençlerin sualtı bilimi ve teknolojilerine olan ilgisini artırmayı ve bu alandaki kariyer fırsatlarını keşfetmelerini amaçlıyor.

Sualtı Dünyasına Heyecan Verici Bir Yolculuk

Bilim ve teknoloji tutkunları için özel olarak hazırlanan şenlikte, katılımcılar sualtı araştırmalarında kullanılan en ileri teknolojik araçlar ve robotları yakından tanıma fırsatı bulacak. Denizlerin derinliklerinde yapılan keşiflere dair bilgi edinebilecek olan gençler, bilimsel çalışmaları sanatsal bir dille sunan sualtı fotoğraf sergisini de ziyaret edebilecek.

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, katılımcıların bilimsel dalış simülasyonları ile kendilerini bir sualtı araştırmacısı gibi hissetmeleri olacak. Gençler, dünyaca ünlü araştırmacılarla birebir sohbet ederek, onların kariyer yolculukları hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaklar.

Atölye ve Çalıştaylar ile Bilimsel Deneyimler

Avrupa Bilim Şenliği kapsamında düzenlenecek atölye ve çalıştaylarda, katılımcılar sualtı ekosistemleri, deniz koruma alanları ve mavi ekonomi gibi önemli konulara odaklanacak. Bu etkinlikler, gençlere teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirme şansı sunarak, sualtı bilimi alanında kariyer yapmak isteyenlere ilham verecek.

Türkiye Genelinde Gençlerle Buluşan Proje

ScienceinBlue – Mavide Bilim Projesi, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 140 okulda öğrencilere sualtı araştırmaları hakkında farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Proje, gençlerin bu alanda kariyer yapmasını teşvik etmek amacıyla sualtı araştırmacılarıyla öğrencileri bir araya getiriyor.

Avrupa Bilim Şenliği, gençleri bilimsel keşiflerle tanıştırırken, sualtı dünyasını daha yakından tanımaya ve bilimsel kariyerlerine yön vermeye davet ediyor.

Vira Haber