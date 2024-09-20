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Denizde Kaybolan 2 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Denizde Kaybolan 2 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Cebeci Mahallesi plajında denize giren Gökdeniz Açıkdeniz (23) ve Mücahit Açıkdeniz (15) bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplere durumun bildirilmesi üzerine 2 genç için sahil güvenlik ekipleri denizde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra 2 gencin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerince Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz'in cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vira Haber 

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