Avrupa diye yola çıktılar kendilerini Adana’da buldular

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Bulvarı'nda yol kenarında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin beklediği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibi yaptıkları incelemede Afganistan, Özbekistan ve Pakistan uyruklu 130 kişinin, yaklaşık bir yıl önce yurda kaçak yollarla girdiğini ve İzmir'den deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalıştığını tespit etti.

Bu yöntemle başarısız olan göçmenlerin, daha sonra kaçakçılarla anlaşarak Avrupa'ya ulaşmak için yola çıktığı ancak Adana'da yolda bırakıldıkları öğrenildi.

Göçmenlerden Ferid Golam, göçmen kaçakçılarına kişi başı 1000-2 bin dolar ödediklerini belirtti.

Aralarında, ikisi hasta 35 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Vira Haber