Maden ihracatının yıldızları ödüllerine kavuştu

"Maden İhracatının Yıldızları Ödül Törenleri"nin ilk etabı 20 Şubat’ta Afyonkarahisar Akrones Otel’deydi.

İşte ilk üç firma

Geçen sene 1 milyon dolar üzeri ihracat yaparak Türkiye'ye 142 milyon dolar döviz kazandıran, Afyon’un 2019 yılındaki ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren 40 firma ödüllerine kavuştu.

Şuayp Demirel, 2019’da Afyonkarahisar’dan en fazla ihracat yapan firma olarak adını ilk sıraya yazdırdı. Karamehmet Mermer ikinci sırada yerini aldı. Üçüncü ise TUREKS-GM Mermer Granit oldu.

Madende kartlar yeniden karılıyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve 2 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan coronavirüsün Türkiye’de ekonomik anlamda vurduğu tek sektörün maden olduğunu söyledi.

“Özellikle de doğal taş sektörünü etkiledi. Çünkü ihracatımızın yüzde 35-40’ını Çin’e yapıyoruz. Yerine koyabileceğimiz, başka pazar arayın diyecek şansımız yok. Çin bizden aldığı tüm blokların yüzde 95’inden fazlasını iç tüketiminde kullanıyor. Gönderdiğimiz bloklar orada işlenip başka ülkelere ihracat yapılsaydı bize avantaj olarak dönebilirdi. Çünkü, Çin'den alamadıkları için bize gelebilirlerdi. Onun için ihracatta, Çin'in yerine koyabileceğimiz başka bir ülke yok.”

Eximbank kredilerinde bir yıl ertelemeye yeşil ışık

Kaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İzmir’de, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Ankara’da görüştüklerini, Madencilik sektörünün Eximbank kredilerinin tamamına bir yıl ötelenmesi talebini ilettiklerini dile getirdi.

“Ticaret Bakanımız ve Bakan Yardımcımız dertlerimizi dinledi, bizim dertlerimizle dertlendiler. Eximbank kredilerimizin tamamını 1 yıl ötelenmesi konusunu Türk Eximbank Yönetim Kurulu gündemine aldırıyorlar. Buradan olumlu bir karar çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum. Yani, 500-600 bin euro borç almışsanız ve bunu üçe bölmüşseniz taksitiniz 2021'de bitiyorsa, bu 2022'ye ertelenecek. Sayın Berat Albayrak’tan randevu talebimiz var, özellikle kamu ve özel bankalarla ilgili. Ciddi bir darbe alıyoruz. Üstesinden gelebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Torba kanundaki bir maddeyle sorunlarımız görüldü. Yani madenler, devlet katkıları, tüm ödemelerimizle ilgili her türlü kolaylığı verilecek. Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı maden ihracatçısının yanında.”

Maden kanunu geliyor

Mevlüt Kaya, “İnadına üretim inadına ihracat” mottosuyla krizi fırsata çevireceklerini söyledi, birlik ve beraberlik mesajını yineledi.

“Türkiye’nin başka şansı yok, bunun üstesinden el ele tutuşarak geleceğiz. Ankara’da bakanlarımızdan talebimiz oldu. İlk defa bütün STK başkanları herkes mutlu ayrıldı. İnşallah müjdeli haberleri sizlere vereceğiz. İnsan ve çevreye kırmızı çizgimiz, onurumuz, namusumuz gibi özen göstereceğiz. Bütün STK’lar bir araya geldik inanılmaz bir maden kanunu geliyor ilk defa. İnsan ve çevre dokunulmazdır. Biz 82 milyonun sahip olduğu değerleri işletiyoruz. Bu özenle madencilik yapacağız.”

Sağlık Bakanlığı’na Xiamen çağrısı

Dünyanın en büyük fuarları arasında olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın öneminden bahseden Kaya, “Dünyada 100 tane alıcı varsa bunu 60-70 tanesi Xiamen’e gider. Önümüzde İzmir fuarı var. Doğru bir strateji uyguladığımızda, özellikle işlenmiş ürünlerde ciddi bir ivme yakalayacağız. Bakanlıklarımızdan şunu rica ettik; Sağlık Bakanlığı’nın en az fuara 15-20 gün kala diğer ülkelerin yaptığı gibi açıklama yapması bu alıcıların tamamının Türkiye’ye gelmesini sağlayacaktır. Çin’deki sıkıntı umarım bir an önce biter. 15-16 senedir biz bu insanlarla çalışıyoruz, ticaret dışında bir dostluğumuz var. Elimizden ne gelir noktasında talepte bulunduğumuzda, bizden istedikleri tek şey vardı profesyonel maske. Bununla ilgili hem sektör hem de birliğimiz olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlar da çok mutlu oldular.” dedi.

Alternatif pazar arayışı sürüyor

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise maden sektörünün Afyon’un kalkınmasında en fazla istihdamı sağlayan alan olduğunu, sermayenin turizm gibi yatırımlara çevrildiğini ve sektörün kendi sanayisini ilde kurup o sanayinin temelleriyle başka sanayilere geçtiğine değindi.

Madencilik sektörünü etkileyen coronavirüsle ilgili sadece belli sektörlere ve ülkelere çalışılmaması görüşünde olan Tutulmaz buna da yumurta sektöründe Irak’la yaşanan sorunları örnek gösterdi.

Zeybek; “Maden sektörünün istihdama katkısı büyük”

Maden sektörünün ülkemizde işsizliğin önlenmesinde öncü kuvvetlerden birisi olduğuna vurgu yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "İhracat yaparak ülkemize katma değer kazandıran alın teriyle ekmeğini taştan çıkaran madencilerimizi kutluyorum. Zor dönemden geçiyoruz birliğe en fazla önem vermemiz gerek dönem. Birlik başkanının söylediğinden anlıyoruz birlik olmamız gerektiğini. 2020 yılında İhracatın Yıldızları Ödül Törenlerini Afyon'dan başlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Alimoğlu; “Orman mevzuatında sıkı mesai yaptık”

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Kasım’da yeni bir Maden Kurulu hazırlığı yaptıklarını, Aralık’da ise STK profesyonelleriyle bir araya gelerek kanun çalışmasını tamamladıklarını anlattı.

“Ocak ayında orman mevzuatında karşılaşılan sorunları rapor ederek birlikte hareket ettiğimiz STK başkanlarımızla beraber toplantıda bakanlarımıza bürokratlarımıza arz ettik. 2 gün evvel tüm il gruplarını kapsayan tek tek hesapladığımız orman bedellerinin hangi mertebeye indirilmesini talep ettiğimizin dosyasını verdik. Toplantıda bürokratların bizim bir önceki toplantıda verdiğimiz dosya üzerinde çalıştığını duymak, oluşturdukları çözümleri bizlerle paylaşmaları kaybolan umutlarımızın yeşermesine sebep oldu.”

Milli kaya kamyonu seri üretime hazırlanıyor

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, il ihracatının yüzde 6,35 arttığını, doğal taş ihracatının geçen sene 180 milyon olduğunu, bu sene ise 200 milyonu geçtiğinin bilgisini verdi.

“Mermer ihracatında Afyon,İstanbul’dan sonra ikinci sırada. Türkiye’deki doğal taş ihracatının yüzde 11’ini sizler yapıyorsunuz. Mermer ve doğal taş ekonomi için sadece ihracattan ibaret değil, coğrafi işaretli Afyon mermeri hem yapı malzemesi hem dekorasyon malzemesi olarak son zamanlarda sanatsal ürünler olarak kullanılıyor. Mermer lokomotif sektörümüz ve 3 URGE projesi takip ediyoruz. Bizde sadece mermer ihracatı yok, mermer makinaları üretimi ve ihracatı da var. Biz sektörde entegre olmuş durumdayız. Milli kaya kamyonunu Şuayp Demirel’le yaptık. Bu sene 10 tane üretilecek İzmir Fuarı’nda da bulunacak.”

Maden Bakanlığı önerisi

“Maden Bakanlığı’nın kurulmasını istiyoruz" diyen Serteser, "Taşra teşkilatlarının oluşması doğal taş sektörünü rahatlatacaktır. Madencilik cari açığı azaltan bir sektör. Virüs bile olmasa önemli noktalarda desteklenmesi gerekir. Ama bu virüs vasıtasıyla çıkmışken sadece Eximbank kredilerine değil, madencilikle ilgili daha çok çalışma yapılabilir. Ocakçılığa mazot gibi desteklenecek ürünler çıkarılmalı. Eximbank’ın ertelenmesinden ayrı madencilik ve doğal gaz sektörüne daha fazla destek almaya çalışalım. 400 ihracatçıya yaklaştık, 500 ihracatçı olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çevre mevzuatı AB ile birebir

Maden Mühendisi ve Çevre Uzmanı Oğuz Güner, maden sektörünün çağ kapatıp çağ açtığını, kalkınmanın ve sanayileşmenin temelinin madencilik olduğunu söyledi.

“Orman Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı Haziran’da Madencilik Kurulu düzenleneceğini söyledi. Kendinizi çok çevreciymiş gibi görünenlerin rüzgârına bırakmamanızı istiyorum. Ülkemizdeki çevre mevzuatı Avrupa Birliği ülkeleriyle birebir aynı. Bu ülkede Avrupa Birliği’nden farklı mevzuat uygulanmıyor. Enerji Bakanlığı bünyesinde öyle bir rüzgar yakaladınız ki Bakan ve Bakan Yardımcısı sorunlarınıza tamamen hakim. EİB, TÜMMER, Altın Madencileri Derneği hepsinin tek çatıda olması gurur verici.”

Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Türkiye Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, sektör temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren maden ihracatçıları katıldı.

Ödül alan firmaların listesi

Birinci: Şuayp Demirel

İkinci: Karamehmet Mermer

Üçüncü: TUREKS-GM Mermer Granit

5-10 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalar;

Ack Mermer Limited Şirketi

Aymar Doğaltaş Madencilik Limited Şirketi

Emek Mermer Sanayi Anonim Şirketi

Huameı Maden Ve Mermer Limited Şirketi

Taş Zamanı Mermer Limited Şirketi

2-5 Milyon Dolar Arasında İhracat Yapan Firmalar;

Afyom Marble Limited Şirketi

Basri Özsarı Kopturoğlu Mermer Mozaik

Dervişoğlu Traverten Ltd.Şti.

Gençler Mermer Anonim Şirketi

Hakan Mermer Hk Dış Ticaret

Hakan Şen

Kenan Şahin

Kmk Mermer Madencilik Ltd.Şt

Tirmar Maden Limited Şirketi

Traverten Mermer Ltd.Şti.

Whıte Blue Madencilik Ticaret Limited Şirketi

1-2 Milyon Dolar Arasında İhracat Yapan Firmalar;

Alimoğlu Mermer A.Ş.

Aygünler Doğal Taş Limited Şirketi

Balmahmut Mermer Fayans Limited Şirketi

Barış Şanal Ren Doğaltaş

Cakmaklar Mermer Ltd.Stı.

Cavdarlar Mermer Ltd.Stı.

Çıldır Madencilik Ltd.Şti.

Delta Natürel Taş Anonim Şirketi

Dm Mermer Ve Mühendislik Ltd. Şti.

Ercan Kostak Ernak Pazarlama

Everest Doğal Taş Limited Şirketi

Güzeltaş Limited Şirketi

Halil Öksüz Madencilik Limited Şirketi

İbrahim Uğur

Marble City Maden Limited Şirketi

Megamer Proje Mermer Limited Şirketi

Mehmet Aygün Limited Şirketi

Özgöl Ltd.Şti.

Piano Tile Mermer Limited Şirketi

Safari Mermer Limited Şirketi

Süleyman Demirel Hacı Ahmet Demirel Oğulları

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