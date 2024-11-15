Avrupa Profesyonel Yatçılık Komitesi'nde ilk Türk Üye

Yat turizminin önde gelen firmalarından Mutlutur Yatçılık’ın kurucularından olan Mutlugil, Fransa merkezli ECPY'ye Türkiye'den kabul edilen ilk yatçılık profesyoneli oldu. Noyan Mutlugil ayrıca TYBA (Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte ve Piri Reis Üniversitesi’nde Yat Turizmi konularında akademik dersler vermektedir.

1993 yılında Fransa’da kurulan ECPY, yat brokerleri, acenteler, yat sahipleri, tersaneler, tedarikçiler, sigortacılar, hukuk danışmanları ve klas kuruluşları gibi sektörün tüm aktörlerini bir araya getiren bir profesyonel birliktir. Ulusal ve Avrupa düzeyinde düzenlemeler geliştirmenin yanı sıra ekonomik, çevresel ve sosyal dengeyi sağlamak adına çeşitli projeler yürütmektedir.

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