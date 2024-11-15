Devam Eden Bir Hayalin Arkas’ında 60 Yıllık Tecrübe Var

Kutlamada Lucien Arkas’ın, 1964’te başlayan ve Türkiye’ye birçok farklı sektörde getirdiği ilkleri ve öncü girişimlerini konu alan kısa film gösteriminin ardından davetliler deneyimli gazeteci Ertuğrul Özkök ve Lucien Arkas’ın samimi sohbetini dinleme fırsatı buldu.

Denizciliğin yanında girdiği tüm sektörlere yeni bir soluk getiren gerek Türk dış ticaretine gerek sevgiyle bağlı olduğu İzmir’e ekonominin yanı sıra eğitim, sanat, spor ve çevre konularında yaptığı katkılarla tanınan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, aile üyeleri ve Arkas yöneticileri ile İzmir’de, iş hayatının 60. yılını kutladı.

Arkas kutlamada yaptığı konuşmada, “İş hayatında 60 yıl bana göre uzun değil, çabuk geçti. Ben 60 yıldan insanın, sevginin ve anlayışın değerini, insanlar olmadan başarının mümkün olmadığını öğrendim. Hayal kurmadan lider olunmaz. Hayali gerçeğe çevirmek için de hedefin olmalı. Hayali hedef yaparsın, hedefe kitlenirsin. Tek başına başaramazsın, seninle koşacak insanlarla birlikte yarışa girersin. O yüzden bu gece sadece benim değil, hepimizin. Tek başıma başaramazdım” dedi.

Gecede, Lucien Arkas’ın 19 yaşında işin başına geçmesiyle başlayan ve zaman içinde elde ettiği başarılarla “Geleceğin Arkas’ı”nı inşa etmesini anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. Filmin ardından davetliler, gazeteci ve akademisyen Ertuğrul Özkök’ün Lucien Arkas ile gerçekleştirdiği sohbeti izleme şansı buldu.

Geleceğin Arkas’ında 60 Yıllık Tecrübe Var

Lucien Arkas, İzmir’de 3 asırdır ticaretin içinde olan aile şirketinin başına geçtiğinde yıl 1964’tü ve henüz 19 yaşındaydı. 1972’ye gelindiğinde herkesin yaptığının aksine merkezini İzmir’de tutma cesaretini göstererek Arkas İstanbul ofisini açtı. 1978’de iş hayatında “kilometre taşı” olarak gördüğü Türk dış ticareti ve denizciliğinde büyük bir devrim olan konteyner taşımacılığını Türkiye'ye getiren ilk isim oldu.

Acentelik hizmeti vermek üzere 1979 yılında Arkas Denizcilik ve Nakliyat’ı kuran Arkas için denizyolu taşımacılığı gelecekte kuracağı entegre hizmet zincirinin ilk halkası olsa da 80’lerin sonunda deniz yoluna ek olarak kara yolu taşımacılığını da başlattı, böylece Arkas Lojistik’in temellerini atmış oldu. 1996’da Emes adıyla kurduğu armatörlük şirketi ile özel sektördeki ilk Türk bayraklı konteyner taşımacılığını başlattı. Bugünkü adıyla Arkas Line, Dünya Gemi Sahibi Armatörler Listesi’nde 34. sırada yer alıyor.

Limanlardaki uzun bekleme sürelerinin kendi tabiriyle adeta bir kangrene dönüştüğü yıllarda, sorunun çözümüne odaklanarak liman işletmeciliği için kolları sıvadı. 2001’de ilk özel konteyner limanı olan Marport, İstanbul’a nefes Türkiye’ye yeni bir soluk getirdi. Anadolu şehirlerinin demiryoluyla limanlara bağlanmasının yerinde üretimi teşvik edeceğine inançla 2003’te Türkiye’de ilk kez kendi vagonları ile demiryolu taşımacılığını başlattı. 2008’de limancılıkta yine bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye’nin ilk otomotiv ihtisas limanı AutoPort’u açtı. Doğu-batı ticaret koridorunda yeni bir İntermodal Lojistik Terminali olacak Railport’un, faaliyete geçmesi için ise gün sayılıyor.

Geleceğin Arkas’ında eğitimin olduğunu, durmak bilmeyen gelişim isteğini, topluma da yansıtan Arkas, “Eğitimli ve dünya görüşü açık gençler yetiştirmeliyiz” diyerek Orion Eğitim Vakfı’na bağlı Piri Reis Okulları’nı, Özel İtalyan Anaokulu ve İlkokulu’nu, Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kurdu.

Kurucusu olduğu Arkas Spor Kulübü ise Türkiye ligleri ve Avrupa’da başarılar elde etmek ve Türk Milli Takımlarına sporcu yetiştirme vizyonu ile 8000’in üzerinde profesyonel sporcu yetiştirdi, İzmir’in gençlerini spor okullarında geliştirdi ve Türkiye’ye kazandırdı. 2009 yılında, Erkekler Avrupa Challenge Kupası’nı ülkemize getiren ilk Türk voleybol takımı oldu.

Ticari başarılarının yanında sanata, kültüre ve eğitime verdiği önemle tanınan, tutkulu bir sanat koruyucusu ve destekçisi olan Lucien Arkas, Arkas Koleksiyonu’nu İzmirliler ile paylaşmak için büyük emek verdi. Tutkuyla bağlı olduğu İzmir’in bir sanat ve kültür şehri olması için zaman içinde Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Arkas Sanat Urla, Arkas Sanat Bornova ve Çeşme’nin ilk sanat merkezi Arkas Sanat Alaçatı’yı İzmirlilerle buluşturdu.

Arkas, bugün ana iş kolları olan denizcilik, liman işletmeciliği ve lojistik hizmetlerinin yanında otomotivden, sigorta hizmetlerine, gemilere yakıt ikmalinden bilgi sistemlerine ve turizme kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Arkas, merkezi Türkiye’de olan ancak Kuzey Afrika, Batı Avrupa oradan Güney Akdeniz’e uzanan bir coğrafyada, toplam 36 ülkede 66 şirketi ile 8 bin 300 kişiyi istihdam eden İzmir merkezli uluslararası bir holding.

Arkas’ın güçlü vizyonu, İzmir’e ve Türkiye’ye değer katmayı yeni proje ve yatırımlarla sürdürecek.

Türkiye’de İlkler

- İlk Konteyner Taşımacılığı- 1978

- Türkiye’den ilk konteyner Yüklemesi- 1978

- Türkiye’de özel sektördeki ilk Türk bayraklı konteyner taşımacılığı – 1996

- İstanbul’da ilk özel sektör konteyner liman işletmeciliği Marport- 2001

- Türkiye’deki ilk özel demiryolu taşımacılık firması– 2003

- Türkiye’nin ilk araba terminali Autoport- 2008

- Türkiye’nin ilk Türk Erkek Voleybol Avrupa Şampiyonu Arkas Spor- 2009

- Arkas Lojistik, Demir İpekyolu’nda (Bakü, Tiblis, Kars) Türkiye’den çıkan ilk trenin yüklemesini gerçekleştirdi- 2018

- Arkas Bunker, Türkiye’de Denizcilik Sektöründe İlk Kez Biyoyakıt Tedariğini, Arkas Line, Türkiye’de Denizcilik Sektöründe İlk Kez Biyoyakıt Kullanımını gerçekleştirdi- 2024

- Türkiye' de bir ilk olacak intermodal lojistik terminali projesi Railport- 2025

Vira Haber