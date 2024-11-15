Grimaldı Group Logitrans Fuarı’nda Yerini Aldı

Arkas çatısı altında faaliyet gösteren Egekont’un 1996 yılında beri temsilciliğini yürüttüğü Grimaldi Group, 20-22 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek uluslararası lojistik ve taşımacılık fuarı Logitrans’ın önde gelen katılımcılarından biri olacak. Napoli merkezli şirket, etkinlik boyunca fuar alanındaki standında (Salon 3, Stand 318), Akdeniz havzasında, Baltık ve Kuzey Denizi’nde Grimaldi Lines, Finnlines, Minoan Lines ve Trasmed markaları altında işlettiği geniş servis ağını ziyaretçilere ve lojistik sektörünün önde gelen temsilcilerine tanıtacak.

Tanıtım sırasında özellikle Eco Mediterranea ve Eco Malta adlı kardeş gemilerle işletilecek yeni Trieste-Bari-Patras-Ambarlı servisine odaklanılacak. Her biri 500'den fazla treyler taşıma kapasitesine sahip olan bu hibrit ro-ro gemileri, önceki nesil ro-ro gemilerine kıyasla yük başına CO2 emisyonlarını yarıya düşürebildikleri, hatta limandaki kalış süresi boyunca sıfıra indirebildikleri için dünyanın en çevre dostu gemileri olarak öne çıkıyor.

Her üç limandan haftada iki seferle hizmet veren ve Grimaldi Lines’ın mevcut rotalarını tamamlayıcı nitelikte olan Trieste-Bari-Patras-Ambarlı servisi sayesinde Yunanistan ile Türkiye arasında doğrudan bağlantı kurulurken grubun Akdeniz’deki denizyolu taşımacılığı hizmetinde de önemli bir yeniliği temsil ediyor.

Yunanistan’dan aktarma yoluyla, haftada üç kez düzenlenen Venedik-Bari-Patras servisi, Güney İtalya’da Puglia Bölgesi Limanları üzerinden hizmet vererek ro-ro yüklerinin Apulia limanı uğrağıyla Türkiye’de ro-ro yük taşımacılığını kolaylaştırıyor. Öte yandan Venedik, aynı aktarma yöntemiyle Kuzey İtalya ve Türkiye arasında taşınan ro-ro yükleri için farklı bir geçit görevi görüyor.

Grimaldi Group, söz konusu hattı güçlendirmek üzere gelecekte Çin’deki Jinling tersanelerinde inşa edilen Eco Mediterranea ve Eco Malta’nın üçüncü kardeş gemisini de bu hatta dahil etmayi planlıyor. Ardından ise dördüncü bir Eco sınıfı geminin hatta eklenmesi yine gelecek dönem planlar arasında yer alıyor.

Akdeniz’de Çevreci Ro-Ro’lar

Yeni serviste kullanılacak dünyanın en büyük ve çevre dostu, hibrit Ro-Ro gemileri olan Eco Mediterranea ve Eco Malta yenilikçi "GG5G" sınıfında yer alıyor. Çevreci olmalarının yanı sıra, tekerlekli yükler (yarı römorklar, sürülen araçlar, otomobiller, vanlar, kamyonlar, proje yükleri) ile 500'den fazla römork ve 180 otomobile eşdeğerdeki kapasiteleriyle Grimaldi Group tarafından kısa mesafeli yük taşımacılığı için kullanılan önceki Ro-Ro gemi sınıfının iki katı kapasiteye sahip.

Kapasite Artarken Karbon Salınımı Düşüyor

Tüketimi ve performansı optimize eden yenilikçi teknolojik çözümler sayesinde gemilerdeki kapasite artışı yakıt tüketimini etkilemiyor. Önceki nesil Ro-Ro gemileriyle aynı hızda aynı miktarda yakıt tüketen Eco Mediterranea ve Eco Malta, taşınan yük birimi başına CO2 emisyonlarını ise yarıya indiriyor. Emisyonlar liman operasyonları sırasında tamamen sıfırlanıyor: Eco Mediterranea ve Eco Malta, seyir sırasında şaft jeneratörleri ve gemide bulunan 350 m²'lik güneş panelleri sayesinde şarj olan mega lityum pillerde depolanan elektrik enerjisini kullanarak iskelede beklerken "Zero Emission in Port®" (Limanda Sıfır Emisyon) hedefine ulaşıyor.

Vira Haber