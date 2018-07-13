Avrupa ülkeleri, mültecilerin boğulmasına göz yumuyor

Bir ay önce, arama kurtarma kuruluşu SOS Mediterranee'nin Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile birlikte çalıştığı Aquarius arama ve kurtarma gemisinin denizden kurtarılmış 630 kişiyi limana indirmesi İtalya yetkililerince engellenmişti. Bunun ardından sivil toplum kuruluşlarına ait kurtarma gemileri Avrupa devletleri tarafından en gel Son gelişen mülteci kriziyle ilgili MSF Acil Durum Koordinatörü Karline Kleijer ve SOS Mediterranee Başkan Yardımcısı Sophie Beau ortak basın bildirisi yayınladılar.

"Avrupa'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı siyasi kararların ölümcül sonuçları oldu" diyen MSF Acil Durum Koordinatörü Karline Kleijer, son gelişmelerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Soğukkanlılıkla alınan kararlar sonucu erkek, kadın ve çocuklar Akdeniz'de ölüme terk edildi. Bu, ölçüyü aşan ve asla kabul edilemeyecek bir tutum. Avrupa ülkeleri denizde zor durumda bulunan insanların hayatını kurtaracak tıbbi ve insani yardımın bilerek önünü kesmek yerine Akdeniz'de arama ve kurtarmaya ayrılmış özel ve aktif bir sistem kurmalı."

Vira Haber